Exfigura de Canal 4 vuelve a la pantalla con un nuevo proyecto en streaming: de qué se trata

Desde hace algún tiempo, el mundo del streaming tiene entre sus figuras a algunos nombres que fueron parte de la televisión uruguaya durante muchos años y que ahora prueban suerte en una forma alternativa de consumir contenidos audiovisuales. Entre ellos está una exfigura de Canal 4 que pasó casi tres décadas en los medios tradicionales y hace algún tiempo dio el salto a la otra plataforma: Gaspar Valverde.

El comunicador y actor anunció durante una entrevista con el programa El Living, de Canal 5, que prepara sumarse a un nuevo proyecto en streaming, más precisamente en el canal Fipo TV.

Se trata de un ciclo titulado Fuera de lugar, donde también estará el humorista Shay Levert y el cantante Damián Lescano. “La idea es hacer televisión para todos. Veo a mis hijas en TikTok y no me puedo reír con eso, pero hay que aggiornarse y entender ese mundo”, dijo con sinceridad.

En esa reconversión Valverde entiende que el streaming es un medio "más acotado". "Tenés que ir viendo cómo colocarte, aunque le estamos buscando la vuelta", comentó.

Valverde no es nuevo en el mundo de los canales de streaming, ya que mantuvo por algún tiempo Imperfectos, el show, que proponía una charla distendida entre personalidades del mundo del espectáculo, la música o el carnaval con entrevistas y música en vivo.