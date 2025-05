"Todo el mundo sabía la verdad, pero yo no quería decir nada": Karina Vignola habló sobre su intento de suicidio y cómo lidió con el episodio una vez que lo superó

"La vida me dio una nueva oportunidad", comenzó Vignola, que aseguró que su estado por momentos fue "crítico" y que en varios momentos de su carrera en televisión no la pasó de la mejor manera en los ambientes laborales que le tocó frecuentar.

"Hoy trabajo con gente con la que me llevo bien. Soy feliz. No tengo competencia. Me quedan cuatro mundiales, así que no tengo ganas de competir para ver quién habla más. Ya lo sufrí muchos años y no hay proyecto en mi vida que me haga soportarlo", expresó a la hora de analizar su presente en Es x ahí, el ciclo de streaming que ahora la tiene como conductora.