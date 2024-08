El mensaje de Karina Vignola sobre la depresión y la salud mental: "no es nada fácil, pero se sale"

"Hace bastante tiempo que no leo los mensajes cuando sale una noticia mía en los portales, porque obviamente te afectan, te hace mal ver tanta maldad de la gente", dijo Vignola. "Se han metido con mis hijas, me han deseado la muerte y me han dicho 'qué lástima que no te moriste cuando tuviste un intento de autoeliminación'. O sea que por mi salud mental decidí no leer nada, salvo mensajes de Instagram. Y cuando veo agresividad, borro", explicó.