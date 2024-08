El mensaje de Karina Vignola tras ser desvinculada de VTV: "En estos momentos es cuando se ve la gente verdadera

"Decidí grabar este video porque me están haciendo muchas preguntas sobre mi salida de VTV", comenzó explicando. "Les quiero contar que lo que siento es agradecimiento. Porque cumplí uno de mis sueños, no a todo el mundo se le da. Karina con vos fue un sueño cumplido", afirmó.

"Fue un año y medio de disfrute total, hice y deshice lo que quise, ¡cómo me divertí!, dijo Vignola en el video. Gracias a los compañeros de VTV, me hicieron muy feliz. A toda la gente que me está escribiendo, que me manda mensajes, que me escribió, porque en estos momentos es cuando se ve la gente verdadera, independientemente de si hace mucho que no te ve, o la situación que estés pasando, en este momento se ven los pingos. Y estoy agradecida".