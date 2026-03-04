Rueda de triunfadores del carnaval con precios rebajados para ver a los 10 mejores en el Teatro de Verano

Carnaval, La Gran Muñeca, segundo premio en murgas en 2026.

Este viernes 6, sábado 7 y lunes 9 de marzo -sin actividad el domingo 8 dada la conmemoración del Día Internacional de la Mujer-, con espectáculos que comenzarán a la hora 20 en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó, se desarrollará la denominada rueda de triunfadores del concurso de carnaval de 2026.

Desde Daecpu se informó a El Observador que a actuarán los 10 conjuntos que obtuvieron los primeros y segundos premios, con base eso en los puntajes otorgados por el jurado que presidió por primera vez Gabriela Barboza, divulgados durante la madrugada de este miércoles 4, en la Noche de Fallos.

Daecpu fijó entradas desde $ 300 La entidad que nuclea a los directores de los conjuntos -organiza esta actividad en coordinación con la Intendencia de Montevideo- anunció precios en las entradas de un valor mucho menor con relación a los que hubo en las tres ruedas anteriores, que van desde los $ 300 por butaca, con venta anticipada en Abitab y en cada jornada desde las 19 en boleterías del Teatro de Verano.

Los espectadores que adquirieron abonos para las tres ruedas y aquellos que los compraron para la liguilla del carnaval tienen acceso gratuito a las tres etapas de la rueda de triunfadores.

Rueda_de_Triunfadores_Precios Tres noches con los mejores en el Teatro de Verano

Viernes 6 20.00 - La Compañía 1° Premio Revistas 21.30 - Cyranos 2° Premio Humoristas 23.30 - Momosapiens 1° Premio Parodistas Sábado 7 20.00 - Yambo Kenia 1° Premio Sociedad de Negros y Lubolos 21.30 - Tabú 2° Premio Revistas 23.30 - Sociedad Anónima 1° Premio Humoristas 00.30 - La Gran Muñeca 2° Premio Murgas Lunes 9 20.00 - Valores 2° Premio Sociedad de Negros y Lubolos 21.30 - Caballeros 2° Premio Parodistas 23.30 - Doña Bastarda 1° Premio Murgas Actuaciones completas de cada conjunto

Según se explicó, cada elenco deberá realizar la actuación completa, como su estuviese concursando y habrá un lapso de 15 minutos tras cada show para realizar la entrega de premios y agradecimientos correspondiente. Tras esta rueda de triunfadores quedará, como última instancia oficial de la zafra de carnaval, la entrega de menciones que se hará el 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.