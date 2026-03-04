Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Jueves:
Mín  21°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Rueda de triunfadores del carnaval con precios rebajados para ver a los 10 mejores en el Teatro de Verano

Los 10 mejores conjuntos del concurso de carnaval se presentarán en tres noches en el Teatro de Verano para recibir los trofeos

4 de marzo 2026 - 9:57hs
Carnaval, La Gran Muñeca, segundo premio en murgas en 2026.

Carnaval, La Gran Muñeca, segundo premio en murgas en 2026.

Este viernes 6, sábado 7 y lunes 9 de marzo -sin actividad el domingo 8 dada la conmemoración del Día Internacional de la Mujer-, con espectáculos que comenzarán a la hora 20 en el Teatro de Verano Ramón Collazo del Parque Rodó, se desarrollará la denominada rueda de triunfadores del concurso de carnaval de 2026.

Desde Daecpu se informó a El Observador que a actuarán los 10 conjuntos que obtuvieron los primeros y segundos premios, con base eso en los puntajes otorgados por el jurado que presidió por primera vez Gabriela Barboza, divulgados durante la madrugada de este miércoles 4, en la Noche de Fallos.

Daecpu fijó entradas desde $ 300

La entidad que nuclea a los directores de los conjuntos -organiza esta actividad en coordinación con la Intendencia de Montevideo- anunció precios en las entradas de un valor mucho menor con relación a los que hubo en las tres ruedas anteriores, que van desde los $ 300 por butaca, con venta anticipada en Abitab y en cada jornada desde las 19 en boleterías del Teatro de Verano.

Más noticias
Petinatti, lo que dijo en Canal 4 y la respuesta de Cyranos (en la foto) en el Teatro de Verano.
CARNAVAL 2026

Petinatti dijo que el carnaval es un circo romano, habló de odio y Cyranos respondió desde el Teatro de Verano

Murga La Nueva Milonga.
CARNAVAL 2026

Canción a los olores, el cuplé que la murga La Nueva Milonga creó para el carnaval y quedará para la historia

Los espectadores que adquirieron abonos para las tres ruedas y aquellos que los compraron para la liguilla del carnaval tienen acceso gratuito a las tres etapas de la rueda de triunfadores.

Rueda_de_Triunfadores_Precios

Tres noches con los mejores en el Teatro de Verano

Viernes 6

20.00 - La Compañía 1° Premio Revistas

21.30 - Cyranos 2° Premio Humoristas

23.30 - Momosapiens 1° Premio Parodistas

Sábado 7

20.00 - Yambo Kenia 1° Premio Sociedad de Negros y Lubolos

21.30 - Tabú 2° Premio Revistas

23.30 - Sociedad Anónima 1° Premio Humoristas

00.30 - La Gran Muñeca 2° Premio Murgas

Lunes 9

20.00 - Valores 2° Premio Sociedad de Negros y Lubolos

21.30 - Caballeros 2° Premio Parodistas

23.30 - Doña Bastarda 1° Premio Murgas

Actuaciones completas de cada conjunto

Según se explicó, cada elenco deberá realizar la actuación completa, como su estuviese concursando y habrá un lapso de 15 minutos tras cada show para realizar la entrega de premios y agradecimientos correspondiente.

Tras esta rueda de triunfadores quedará, como última instancia oficial de la zafra de carnaval, la entrega de menciones que se hará el 18 de marzo en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo.

Temas:

Carnaval Teatro de Verano Carnaval 2026 Concurso de carnaval Daecpu

Seguí leyendo

Las más leídas

Alfredo Rava con el defensor Sasson
CONEXION GANADERA

"No puedo creer que Basso haya elegido irse sin haber dicho dejen cerrado, no toquen nada, está todo podrido", declaró Alfredo Rava en Fiscalía

Un Solo Uruguay promueve una alternativa para solucionar el problema del abastecimiento de agua al área metropolitana capitalina.
PROPUESTA

Agua del Río Negro al Santa Lucía, la alternativa de Un Solo Uruguay a la represa de Casupá: costos y ventajas

Nelson Duarte
MINISTERIO DE DEFENSA

El capitán Nelson Duarte fue acosado laboralmente durante el gobierno de Lacalle Pou, según resolución del Ministerio de Defensa

Mario Bergara: No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel
REFORMA DEL TRANSPORTE

Mario Bergara: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos