/ Nacional / ACUERDO

Interior destruirá más de 3 millones de kilos de vehículos considerados chatarra: pretende liberar depósitos

El encargado del Área de Gestión Vehicular del Ministerio del Interior, Pablo Vichi, afirmó que el acuerdo permitirá liberar espacios en depósitos que hasta el momento están colapsados por la cantidad de vehículos incautados

4 de marzo 2026 - 10:10hs
Ministerio del interior firmó acuerdo para reducir vehículos chatarra

Captura de video del Ministerio del Interior

Captura de video del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior firmó en las últimas horas un convenio con la empresa gestora de residuos Depósito Pedernal que permitirá reducir más de 3 millones de kilos de vehículos considerados chatarra que actualmente se encuentran almacenados en los depósitos de las Jefaturas de Policía de Montevideo y la zona metropolitana.

"Este acuerdo se enmarca en la estrategia institucional orientada a dar solución a la problemática de saturación de los depósitos vehiculares policiales, los cuales constituyen potenciales focos de inseguridad, generan impactos ambientales y ocupan espacios logísticos necesarios para el normal desarrollo de las tareas operativas", señalaron desde la cartera en su página web.

En declaraciones consignadas por la cartera en su web, la subsecretaria Gabriela Valverde señaló que el convenio permitirá dar continuidad al trabajo operativo de las distintas dependencias policiales, en el marco de una política de fiscalización a través de los operativos que busca reducir los índices delictivos y la siniestralidad.

En ese sentido, valoró que la empresa esté certificada por el Ministerio de Ambiente. "Eso nos brinda la garantía de que los procedimientos y el destino final de la chatarra respondan a una política pública", concluyó.

El encargado del Área de Gestión Vehicular del Ministerio del Interior, Pablo Vichi, afirmó que el acuerdo permitirá liberar espacios en depósitos que hasta el momento están colapsados por la cantidad de vehículos incautados.

"Con este convenio vamos a contar con lugar para vaciar esos depósitos e incorporar vehículos nuevos", señaló.

A su vez, explicó que la empresa se hará cargo del desguace primario y la separación de los plásticos, metales, aceites y otros líquidos de los vehículos, permitiendo de esta manera que se le dé "su disposición final correspondiente a cada tipo de residuo".

El gerente comercial de Depósito Pedernal, Matías Silva Deleo, destacó que la firma del acuerdo es "importante" para ellos, ya que "además de generar fuentes de trabajo", estarán "contribuyendo a limpiar territorios que desde hace décadas vienen siendo afectados por la acumulación de residuos vehiculares".

Embed - Ministerio del Interior firma convenio para el desmantelamiento de depósitos vehiculares

interior vehículos policía Ministerio del Interior Montevideo

