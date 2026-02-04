Cosse sobre túnel en Ciudad Vieja: "Creo que nos sorprendieron a todos, pero no sorprendió al Ministerio del Interior"

Foto: Inés Guimaraens

La vicepresidenta Carolina Cosse, en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Yamandú Orsi a China, destacó este miércoles el “trabajo profesional” de la Policía que permitió descubrir el túnel cavado por delincuentes en Ciudad Vieja, cuyo objetivo habría sido robar un banco de la zona, en particular la casa central del Banco República, según informaron a El Observador fuentes vinculadas a la investigación.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Creo que nos sorprendieron a todos, pero no sorprendió al Ministerio del Interior, que va a dar una conferencia de prensa en la tarde, porque es un tema que se venía vigilando por varias ramas de la Policía, desde por lo menos agosto, así que creo que conviene destacar el trabajo profesional del Ministerio del Interior y de la Policía en todas sus expresiones, atendiendo y vigilando este tema, que fue descubierto por ellos. Descubierto por nuestra Policía”, afirmó Cosse en rueda de prensa.

La vicepresidenta agregó que “de lo que tenemos que estar tranquilos es que es un tema que por lo menos desde agosto la Policía venía vigilando y que después fue reforzado en el año por más acciones policiales”.

Mientras tanto, este miércoles continúan las tareas policiales en el túnel y en la red de alcantarillas subterráneas de Ciudad Vieja, con el objetivo de determinar el blanco final de los delincuentes y completar el relevamiento de la estructura utilizada en el intento de robo.