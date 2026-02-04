Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
28°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  23°
Máx  27°

Siguenos en:

/ GOBIERNO

Cosse sobre túnel en Ciudad Vieja: "Creo que nos sorprendieron a todos, pero no sorprendió al Ministerio del Interior"

"Conviene destacar el trabajo profesional del Ministerio del Interior y de la Policía en todas sus expresiones", destacó la vicepresidenta

4 de febrero 2026 - 13:19hs
20250616 Carolina Cosse
Foto: Inés Guimaraens

La vicepresidenta Carolina Cosse, en ejercicio de la Presidencia por el viaje de Yamandú Orsi a China, destacó este miércoles el “trabajo profesional” de la Policía que permitió descubrir el túnel cavado por delincuentes en Ciudad Vieja, cuyo objetivo habría sido robar un banco de la zona, en particular la casa central del Banco República, según informaron a El Observador fuentes vinculadas a la investigación.

“Creo que nos sorprendieron a todos, pero no sorprendió al Ministerio del Interior, que va a dar una conferencia de prensa en la tarde, porque es un tema que se venía vigilando por varias ramas de la Policía, desde por lo menos agosto, así que creo que conviene destacar el trabajo profesional del Ministerio del Interior y de la Policía en todas sus expresiones, atendiendo y vigilando este tema, que fue descubierto por ellos. Descubierto por nuestra Policía”, afirmó Cosse en rueda de prensa.

La vicepresidenta agregó que “de lo que tenemos que estar tranquilos es que es un tema que por lo menos desde agosto la Policía venía vigilando y que después fue reforzado en el año por más acciones policiales”.

Más noticias
Agro en Punta 2026, del 4 al 6 de febrero, en el Centro de Convenciones de Punta del Este.
EXPOSICIONES

Agro en Punta 2026: tres foros internacionales para mostrar por qué el agro es el "factor clave"

Mientras tanto, este miércoles continúan las tareas policiales en el túnel y en la red de alcantarillas subterráneas de Ciudad Vieja, con el objetivo de determinar el blanco final de los delincuentes y completar el relevamiento de la estructura utilizada en el intento de robo.

Temas:

Cosse túnel Ciudad Vieja Ministerio del Interior

Seguí leyendo

Las más leídas

Podía haber sido el robo del siglo: desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco
CIUDAD VIEJA

"Podía haber sido el robo del siglo": desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja
POLICIALES

Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y 11 detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

Contenedores en puerto de Montevideo.

Terminal Cuenca del Plata valoró fallo de la Justicia que anula parte de un decreto de Lacalle Pou

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos