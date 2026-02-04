Dólar
Nacional

Así es el túnel por el que ladrones extranjeros intentaron perpetrar un "robo del siglo" a un banco de Ciudad Vieja

Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo del túnel periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación

4 de febrero 2026 - 11:54hs
tunel0402
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.41.38
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.41.37 (1)
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.41.37
WhatsApp Image 2026-02-04 at 11.41.36

Según la secretaría de Estado, hay varias actuaciones previstas para la jornada ya que hasta el momento hay 10 personas detenidas y hay una persona requerida que se mantiene prófuga.

En Ciudad Vieja sigue trabajando personal de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, junto a Dirección Nacional de Bomberos y Policía Científica, con el objetivo de determinar el trayecto total del túnel y sus conexiones. Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación.

túnel Ministerio del Interior Ciudad Vieja

