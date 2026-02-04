El Ministerio del Interior continúa este miércoles con la investigación en el marco de la Operación Blindaje, que implicó desbaratar una banda delictiva que pretendía robar a un banco en Ciudad Vieja mediante un túnel de gran extensión, que conectaba con las alcantarillas, desde donde preveían ingresar a una sucursal bancaria.
Así es el túnel por el que ladrones extranjeros intentaron perpetrar un "robo del siglo" a un banco de Ciudad Vieja
Las autoridades difundieron imágenes del primer tramo del túnel periciado, mientras continúan las tareas técnicas y de investigación