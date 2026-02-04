Delincuentes extranjeros, posible vinculación al PCC y diez detenidos: lo que se sabe hasta el momento del robo frustrado a un banco en Ciudad Vieja

Este martes la Policía logró frustrar un intento de robo a un banco en Ciudad Vieja luego de varios meses de tareas de inteligencia. Los delincuentes habían cavado un túnel de gran extensión , que conectaba con las alcantarillas, desde donde preveían ingresar a una sucursal bancaria. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en rueda de prensa que, de haberse consumado, se habría tratado del “robo del siglo”.

Hasta el momento se registran diez personas detenidas , entre ellas ciudadanos paraguayos y brasileños . Además, el Ministerio del Interior busca a una persona, que de momento se mantiene prófuga .

Las declaraciones del jerarca se vinculan a que el objetivo central de la banda podría ser la casa central del Banco República , ubicada en las calles Cerrito y Zabala, donde los delincuentes podrían haberse encontrado con grandes sumas de dinero en efectivo y joyas valuadas en millones de dólares .

INTENTO DE ROBO Robo frustrado en Ciudad Vieja: presidente de BROU dijo que "no hay indicios" de que el banco fuera el objetivo

El presidente del Banco República (BROU) , Álvaro García , aseguró este miércoles a El Observador que por el momento " no hay indicios" de que la institución haya sido el objetivo del túnel descubierto en Ciudad Vieja. Desde China, donde acompaña al presidente Yamandú Orsi , dijo que se comunicó de inmediato con el ministro del Interior, Carlos Negro , y transmitió tranquilidad y reconocimiento a la labor policial . Sin embargo, los investigadores manejan como principal hipótesis que esa sede sí era el objetivo de los delincuentes.

La operativa para cavar el túnel había comenzado hace meses. Según informó Telenoche (Canal 4), vecinos de la zona relataron que durante la madrugada se escuchaban ruidos de taladros, música alta y personas dialogando.

Según la investigación, el inmueble —alquilado a mediados de 2025— era visitado a diario, en horas de la mañana, por tres personas de acento extranjero, que descargaban cajas en el lugar.

Durante el allanamiento, la Policía localizó un túnel de aproximadamente 200 metros, que conectaba el local con el sistema de alcantarillado. El pasaje subterráneo contaba con tendido eléctrico, aunque no tenía suministro activo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, confirmó en rueda de prensa que la información sobre esta banda delictiva llegó desde la Policía de un país vecino a fines del año pasado. A partir de esos datos, se montó un operativo de vigilancia, que este martes derivó en las detenciones.

Sospechas sobre el Primer Comando Capital

Para los investigadores, consultados por Montevideo Portal, el modus operandi no fue ideado en Uruguay. Por sus características, es similar al utilizado por el Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal que opera en Brasil.

Según las autoridades, el PCC se vio debilitado tras operativos militares recientes en Río de Janeiro, y algunos de los brasileños detenidos habrían colaborado con esa estructura criminal. La Policía sospecha que el intento de robo estuvo vinculado a esa organización y que el dinero obtenido habría sido sacado del país con destino a Brasil. En el caso de los paraguayos detenidos, se indicó que el grupo suele nutrirse de delincuentes de distintos países.

Los detenidos declararán este miércoles. Si bien las autoridades esperan obtener más información, insistieron en que el PCC no opera en Uruguay y remarcaron que el dinero que se pretendía obtener no estaba destinado a ser utilizado en el país.