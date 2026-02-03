Brasil emite alerta de "gran peligro" y enciende alarmas en zonas fronterizas con Uruguay: qué dice Inumet

Embed - INMET | Tempo e Clima on Instagram: " Atenção: Previsão de onda de calor entre terça-feira (03) e sábado (07) em áreas do RS, SC e PR. Temperatura 5°C acima da média por período maior que 5 dias. Confira o aviso vermelho (grande perigo) https://alertas2.inmet.gov.br/53156 #calor #previsaodotempo"

En Uruguay, el litoral oeste será la región más afectada, con máximas de hasta 38°C.

Se esperan temperaturas al menos 5°C por encima de lo normal durante más de cinco días.

El Instituto Nacional de Meteorología ( Inmet ) de Brasil emitió una alerta de “gran peligro” por ola de calor en regiones limítrofes con Uruguay.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil califica como “gran peligro” a las olas de calor que superan los 5°C por encima de la media durante un período sostenido de al menos cinco días. Este tipo de fenómeno representa un riesgo para la salud, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes.

La alerta cubre una amplia zona del sur de Brasil, que incluye las siguientes regiones: Serrana, Oeste Catarinense, Suroeste y Noroeste Rio-grandense, Centro Occidental, Centro Oriental y Sureste Rio-grandense, así como áreas del Suroeste, Sureste y Centro-Sur Paranaense y del Norte Catarinense. La mayoría de estas regiones son limítrofes con Uruguay, lo que eleva la preocupación por el posible impacto regional.

¿Cuál es la situación en Uruguay?

Uruguay también atraviesa un período de altas temperaturas. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), se espera un ascenso térmico a lo largo de la semana, con jornadas calurosas y bochornosas. Montevideo tendrá máximas de 33°C este martes y jueves, mientras que el miércoles se espera un leve alivio con una máxima de 30°C. A partir del jueves por la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, y el viernes se prevé una mayor probabilidad de lluvias.

¿Qué zonas uruguayas serán las más afectadas?

El litoral oeste del país, desde el sur hasta el norte, será el más impactado por esta ola de calor. En esa franja se esperan temperaturas máximas de entre 37°C y 38°C durante al menos tres jornadas consecutivas (martes, miércoles y jueves). Esto coincide con el pulso cálido que afecta al sur de Brasil y pone en evidencia la continuidad del fenómeno más allá de las fronteras.

¿Qué medidas se recomiendan ante una ola de calor de estas características?

Aunque la nota no menciona recomendaciones específicas, en este tipo de escenarios se suelen sugerir medidas como evitar la exposición directa al sol en horas pico, hidratarse frecuentemente, reducir la actividad física intensa y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes crónicos.

Cómo sigue

La ola de calor continuará afectando tanto al sur de Brasil como a varias regiones de Uruguay hasta el sábado 7 de febrero, según las proyecciones del Inmet. En Uruguay, el punto más crítico será a mediados de semana, con temperaturas muy elevadas en el litoral oeste. A partir del jueves por la tarde, se espera un cambio en las condiciones climáticas, con la probable formación de tormentas aisladas. El viernes podría marcar el fin del período más caluroso, con lluvias y un leve descenso térmico. Sin embargo, durante el fin de semana no se esperan precipitaciones, aunque las temperaturas seguirán siendo altas. Las autoridades meteorológicas seguirán monitoreando la situación, ya que estos eventos pueden intensificarse o extenderse.