Comienza la Liga AUF Uruguaya: ¿cómo le fue a Nacional y Peñarol en el arranque de las últimas cinco temporadas?

Este fin de semana comenzará una nueva temporada de la Liga AUF Uruguaya , con la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El vigente campeón Nacional y Peñarol , que arrancó su temporada oficial con la obtención de la Supercopa Uruguaya , comenzarán su temporada en dos departamentos diferentes.

El primero en jugar será Peñarol , este sábado a las 20:30 en su estadio Campeón del Siglo contra Montevideo City Torque . Un día después, a la misma hora, Nacional jugará contra Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, donde el sastre oficia de local.

En las anteriores cinco temporadas, de 2021 a 2025, la suerte para los grandes en el comienzo de cada temporada ha sido dispar.

Peñarol ganó en tres oportunidades, empató una y perdió la restante, mientras que Nacional venció dos veces y perdió las otras tres. En dos oportunidades ambos empezaron con el pie derecho, mientras que en otras dos ninguno logró ganar.

Los arranques de Nacional y Peñarol en las últimas cinco ediciones de la Liga AUF Uruguaya

2021: empate carbonero y derrota tricolor

En la temporada 2021 los dos grandes comenzaron su temporada liguera sin una victoria, en un arranque de campeonato que se jugó sin público por la pandemia de coronavirus.

Peñarol empató 0-0 con Plaza Colonia, en el primer partido de su camino hacia el título de ese año, mientras que el entonces campeón Nacional perdió 2-1 con Cerro Largo en el Gran Parque Central. Leandro Otormín y Emanuel Beltrán adelantaron al arachán y Guillermo May descontó para los tricolores.

cero-largowebp Escena de la victoria de Cerro Largo contra Nacional en el comienzo del 2021 Foto: AUF

2022: arranque con derrotas

Este año fue el único en el que los dos grandes comenzaron con derrotas. Peñarol, campeón en la temporada anterior, perdió 1-0 con Fénix en el Parque Capurro, con un gol de Gonzalo Vega cerca de la hora.

Nacional, en tanto, arrancó el año con una derrota en la hora por 3-2 contra Deportivo Maldonado en el Parque. El Depor arrancó ganando 2-0 con goles de Eduardo Darias y Nicolás Marichal en contra, pero Nacional lo empató sobre la hora con tantos de Emmanuel Gigliotti y Matías Zunino. A los 95 Maximiliano Cantera, que había jugado en Nacional meses atrás, le dio la victoria al visitante.

image Escena de la victoria de Fénix contra Peñarol en el comienzo del 2022 Foto: AUF

2023: dos victorias

En 2023 Peñarol y Nacional arrancaron con el pie derecho. El carbonero le ganó 2-0 a Cerro en el Campeón del Siglo, con tantos de Matías Arezo y Carlos Sánchez, en el debut de ambos con la camiseta mirasol.

El tricolor, en tanto, superó 2-1 al luego campeón Liverpool en el Parque Central, en un partido que repitió la final del Campeonato Uruguayo del año anterior. Gigliotti y Marcos Montiel pusieron en ventaja al local, y Federico Pereira descontó para el negriazul cerca de la hora.

whatsapp-image-2023-02-05-at-21-51-59-1-jpegwebp Nacional celebra su victoria contra Liverpool en el arranque del 2023 Foto: Inés Guimaraens

2024: dos victorias con el mismo resultado

En la temporada 2024 los rivales clásicos arrancaron su año con sendas victorias por 2-1. Nacional venció por ese resultado a River Plate en el Parque, con goles de Mateo Antoni y Gonzalo Carneiro. Joaquín Lavega achicó la diferencia en los descuentos.

Peñarol superó con el mismo score a Cerro Largo en el Centenario. Sergio "Toto" Núñez, exjugador de Peñarol, puso en ventaja al arachán, pero Leonardo Sequeira y Leonardo Fernández, ambos en su debut como jugadores aurinegros, lo dieron vuelta.

ggggv3ixiaajxza-jpgwebp Mateo Antoni celebra su gol contra River Plate Foto: Nacional

2025: victoria carbonera y tercera derrota tricolor

La racha victoriosa de los grandes en el comienzo de la temporada se cortó en 2025, cuando Peñarol logró una victoria pero Nacional fue derrotado.

El carbonero le ganó 3-1 a Progreso en un Campeón del Siglo sin público local. Jaime Baez, Diego García y el hoy jugador de Nacional Maximiliano Silvera anotaron los tantos del manya, y Nicolás González descontó en la hora para el gaucho.

Del otro lado, Nacional cayó con Montevideo City Torque 1-0 en el Centenario. Nahuel Leivas anotó el único tanto del encuentro al principio de la primera mitad.