La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

El clásico que Peñarol le ganó el domingo por penales a Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026 tuvo varios momentos calientes.
Si bien todas las miradas estuvieron puestas en Maximiliano Silvera por haber pasado directamente de Peñarol a Nacional, otros jugadores también tuvieron discusiones acaloradas.
Dos de ellos fueron Leonardo Fernández y Christian Oliva.
El hecho ocurrió a los 26 minutos cuando Fernández se disponía a patear un tiro libre.
El jugador empezó a discutir con Oliva en un tono elevado y soez.
El árbitro Esteban Ostojich cortó la discusión amonestando a ambos jugadores.
Este lunes, la cuenta oficial de Peñarol, subió la imagen de Fernández, acompañada de música clásica, con sus insultos en cámara lenta a Oliva.
"¿Qué decís, Leo? No se entiende", escribió la cuenta de Peñarol cuando claramente se puede ver el gesto reprobable del 10 de Peñarol y sus insultos, que de haber sido advertidos por Ostojich deberían haber ameritado su expulsión.