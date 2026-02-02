La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

El clásico que Peñarol le ganó el domingo por penales a Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026 tuvo varios momentos calientes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Si bien todas las miradas estuvieron puestas en Maximiliano Silvera por haber pasado directamente de Peñarol a Nacional, otros jugadores también tuvieron discusiones acaloradas.

Dos de ellos fueron Leonardo Fernández y Christian Oliva.

El hecho ocurrió a los 26 minutos cuando Fernández se disponía a patear un tiro libre.

SUPERCOPA URUGUAYA 2026 Volvieron a las tribunas del fútbol los hinchas enmascarados, las bengalas y las banderas robadas: Nacional y Peñarol se exponen a sanciones en el incio de 2026

PEÑAROL Peñarol se ilusiona con el regreso de Ignacio Laquintana, un viejo verdugo de Nacional, ¿qué chances tiene de que se concrete?

El jugador empezó a discutir con Oliva en un tono elevado y soez.

El árbitro Esteban Ostojich cortó la discusión amonestando a ambos jugadores.

Este lunes, la cuenta oficial de Peñarol, subió la imagen de Fernández, acompañada de música clásica, con sus insultos en cámara lenta a Oliva.

"¿Qué decís, Leo? No se entiende", escribió la cuenta de Peñarol cuando claramente se puede ver el gesto reprobable del 10 de Peñarol y sus insultos, que de haber sido advertidos por Ostojich deberían haber ameritado su expulsión.