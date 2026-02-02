Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La cuenta oficial de Peñarol subió y celebró el video de Leonardo Fernández insultando a Christian Oliva

A modo de festejo y celebración, la cuenta oficial de Peñarol subió el video con los gestos obscenos y los insultos de Leonardo Fernández a Christian Oliva

2 de febrero 2026 - 19:15hs
Video: @OficialCAP

El clásico que Peñarol le ganó el domingo por penales a Nacional por la Supercopa Uruguaya 2026 tuvo varios momentos calientes.

Si bien todas las miradas estuvieron puestas en Maximiliano Silvera por haber pasado directamente de Peñarol a Nacional, otros jugadores también tuvieron discusiones acaloradas.

Dos de ellos fueron Leonardo Fernández y Christian Oliva.

El hecho ocurrió a los 26 minutos cuando Fernández se disponía a patear un tiro libre.

Ignacio Laquintana 
PEÑAROL

Peñarol se ilusiona con el regreso de Ignacio Laquintana, un viejo verdugo de Nacional, ¿qué chances tiene de que se concrete?

Volvieron los enmascarados, las bengalas y las banderas robadas a las tribunas de Nacional y Peñarol en el clásico de la Supercopa Uruguaya 2026
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Volvieron a las tribunas del fútbol los hinchas enmascarados, las bengalas y las banderas robadas: Nacional y Peñarol se exponen a sanciones en el incio de 2026

El jugador empezó a discutir con Oliva en un tono elevado y soez.

El árbitro Esteban Ostojich cortó la discusión amonestando a ambos jugadores.

Este lunes, la cuenta oficial de Peñarol, subió la imagen de Fernández, acompañada de música clásica, con sus insultos en cámara lenta a Oliva.

"¿Qué decís, Leo? No se entiende", escribió la cuenta de Peñarol cuando claramente se puede ver el gesto reprobable del 10 de Peñarol y sus insultos, que de haber sido advertidos por Ostojich deberían haber ameritado su expulsión.

Peñarol Leonardo Fernández Christian Oliva Nacional

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

Maximiliano Silvera en su debut oficial en Nacional
SUPERCOPA URUGUAYA

El amargo debut de Maxi Silvera en Nacional: el saludo con Diego Aguirre, la chance que perdió, y un final con derrota ante Peñarol y gastadas de sus excompañeros en el festejo

Ignacio Suárez en Nacional
NACIONAL

El insólito récord del arquero Ignacio Suárez de Nacional que llegó a tres expulsiones en clásicos ante Peñarol, sin jugar 1 minuto y siempre desde el banco

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio volvió a WhatsApp tras la victoria de Peñarol contra Nacional por la Supercopa Uruguaya: "Tu eterno padre, cuando no te ayudan"

