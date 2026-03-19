Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 19 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 19 de marzo una jornada mayormente estable en todo el país, con temperaturas en ascenso hacia el norte y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana.
Montevideo y área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.
Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Por la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con cielo claro y algo nuboso.
El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.
Este: posibles lluvias aisladas y rachas intensas
En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y 27 °C.
La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de mejora, aunque Inumet prevé probables precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
Hacia la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con probables lluvias aisladas. El viento aumentará su intensidad, soplando del este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Oeste: aumento de nubosidad hacia la noche
Para el oeste, se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 28 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, el cielo pasará a algo nuboso con períodos de nuboso.
El viento será del este entre 10 y 30 km/h, intensificándose hacia la noche hasta 20-40 km/h.
Norte: las temperaturas más altas del país
En el norte se registrarán las temperaturas más elevadas, con una mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C.
La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con períodos de mejora y presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, el cielo estará claro y algo nuboso.
El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.