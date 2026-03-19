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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 19 de marzo

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 25 °C, según Inumet

19 de marzo de 2026 7:36 hs
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, de acuerdo al pronóstico de Inumet

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 19 de marzo una jornada mayormente estable en todo el país, con temperaturas en ascenso hacia el norte y presencia de neblinas y bancos de niebla durante la mañana.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 25 °C.

Durante la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Por la tarde y noche se mantendrán condiciones similares, con cielo claro y algo nuboso.

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El viento soplará del sector este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.

Este: posibles lluvias aisladas y rachas intensas

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 10 °C y 27 °C.

La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de mejora, aunque Inumet prevé probables precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Hacia la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con probables lluvias aisladas. El viento aumentará su intensidad, soplando del este entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Oeste: aumento de nubosidad hacia la noche

Para el oeste, se espera una mínima de 11 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, el cielo pasará a algo nuboso con períodos de nuboso.

El viento será del este entre 10 y 30 km/h, intensificándose hacia la noche hasta 20-40 km/h.

Norte: las temperaturas más altas del país

En el norte se registrarán las temperaturas más elevadas, con una mínima de 13 °C y una máxima de 30 °C.

La mañana comenzará algo nubosa a nubosa, con períodos de mejora y presencia de neblinas y bancos de niebla. En la tarde y noche, el cielo estará claro y algo nuboso.

El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h durante toda la jornada.

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