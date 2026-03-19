Hoy es el último día de verano en Uruguay: cómo será el otoño 2026, a qué hora arranca y cuánto durará

Este año, el verano se despide de Uruguay este jueves 19 de marzo. Según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), el otoño comenzará el viernes 20 a las 11:46, en un instante preciso que marca el cambio de estación.
A diferencia de lo que suele pensarse, el inicio del otoño no corresponde a un día completo, sino a un momento exacto determinado por la astronomía. En este caso, ese punto coincide con el equinoccio, cuando el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.
Un cambio de estación medido al minuto
El OALM también precisó que el otoño tendrá una duración de 92 días, 17 horas y 38 minutos. Este criterio de exactitud permite fijar con claridad el inicio y el final de la estación, tomando como referencia el instante en que ocurre el fenómeno astronómico.
Cómo será el otoño 2026 en Uruguay
De cara a la nueva estación, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipó las tendencias climáticas para los próximos meses y señaló que el verano estuvo marcado por precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del país, especialmente en el suroeste y oeste.
En contrapartida, algunas zonas del norte y noreste registraron lluvias normales e incluso superiores a lo habitual. En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que se ubicaron por encima de lo normal en todo el territorio.
Además, Inumet explicó que el fenómeno Enos —El Niño/Oscilación del Sur— dejó atrás su fase fría, conocida como La Niña, y se espera que durante el otoño e invierno de 2026 se consolide una fase neutra.
Lluvias dispares y temperaturas en ascenso
Para el trimestre marzo-abril-mayo, las proyecciones indican comportamientos dispares en las precipitaciones. En el norte del país —departamentos como Artigas, Salto y Rivera— se prevé que las lluvias estén por debajo de lo normal o dentro de valores habituales.
En cambio, en el suroeste —como Colonia, San José y Soriano— hay mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal o normales. Para el resto del territorio, Inumet señaló que no existe una tendencia clara.
En cuanto a las temperaturas medias, el organismo anticipó que hay mayor probabilidad de que se ubiquen por encima de lo normal en todo el país durante el otoño.