Hoy es el último día de verano en Uruguay: cómo será el otoño 2026, a qué hora arranca y cuánto durará

Este año, el verano se despide de Uruguay este jueves 19 de marzo . Según informó el Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM), el otoño comenzará el viernes 20 a las 11:46 , en un instante preciso que marca el cambio de estación.

A diferencia de lo que suele pensarse, el inicio del otoño no corresponde a un día completo, sino a un momento exacto determinado por la astronomía. En este caso, ese punto coincide con el equinoccio, cuando el Sol cruza el ecuador celeste y el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.

El OALM también precisó que el otoño tendrá una duración de 92 días, 17 horas y 38 minutos . Este criterio de exactitud permite fijar con claridad el inicio y el final de la estación, tomando como referencia el instante en que ocurre el fenómeno astronómico.

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De cara a la nueva estación, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anticipó las tendencias climáticas para los próximos meses y señaló que el verano estuvo marcado por precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del país , especialmente en el suroeste y oeste.

En contrapartida, algunas zonas del norte y noreste registraron lluvias normales e incluso superiores a lo habitual. En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que se ubicaron por encima de lo normal en todo el territorio.

Además, Inumet explicó que el fenómeno Enos —El Niño/Oscilación del Sur— dejó atrás su fase fría, conocida como La Niña, y se espera que durante el otoño e invierno de 2026 se consolide una fase neutra.

Lluvias dispares y temperaturas en ascenso

Para el trimestre marzo-abril-mayo, las proyecciones indican comportamientos dispares en las precipitaciones. En el norte del país —departamentos como Artigas, Salto y Rivera— se prevé que las lluvias estén por debajo de lo normal o dentro de valores habituales.

En cambio, en el suroeste —como Colonia, San José y Soriano— hay mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal o normales. Para el resto del territorio, Inumet señaló que no existe una tendencia clara.

En cuanto a las temperaturas medias, el organismo anticipó que hay mayor probabilidad de que se ubiquen por encima de lo normal en todo el país durante el otoño.