Arranque de la Expoactiva entre el orgullo de los anfitriones y lo que Orsi dijo sobre por qué le gusta ir

"Estamos orgullosos de lo que se ha podido armar conjuntamente con el esfuerzo de los expositores" , expresó Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) , al inicio de su exposición en el acto inaugural de la Expoactiva Nacional 2026 , que comenzó este miércoles 18 de marzo y se extenderá hasta el sábado 21.

En ese primer gran momento de la exposición, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dirigiéndose a los productores expresó: "Tenemos mucho para hacer, es una alegría enorme estar acá, de verdad lo digo, y aprendo muchísimo, no para dedicarme a esto, sino para entender que hay algunas cosas que las tenemos que resolver porque ustedes se lo merecen" .

En una instancia desarrollada en un sector próximo al área de demostraciones activas de tecnologías de labores agrícolas, Rodríguez brindó inicialmente una especial bienvenida "a las 17 delegaciones de países que nos visitan" y explicó que el eslogan de esta edición de la muestra (Cultivamos oportunidades para el mundo) tiene su por qué: "Nos caracterizamos por una forma de trabajar y estamos en un lugar agraciado donde el 80% de la producción nuestra va al mundo".

En ese sentido, remarcó en ese momento, "la manera que encontramos de competir en el mundo es a través de la innovación, a través de la tecnología, del desarrollo de diferentes procesos y conocimientos" .

El contexto

Además del presidente de la ARS y el presidente de la República, en el acto de apertura de la tradicional exposición de tecnología innovadora para el sector de los agronegocios expusieron el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti; el intendente departamental, Guillermo Besozzi; y Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR).

WhatsApp Image 2026-03-18 at 18.58.01 Expoactiva Nacional 2026. Foto: Alejandro Bartesaghi / ARS

Jorge Andrés Rodríguez y la clave de pararse rápido

"Acá está la investigación (...), está la maquinaria (...), hay una interacción del productor con el resto de la cadena, también las autoridades... somos orgullosos de estar en un lugar donde, a pesar de las condiciones climáticas que tenemos, que nos va a mostrar un resultado a corto plazo como va a ser la cosecha de menores rindes por la sequía (...), somos eso: cuanto al golpe nos da, inmediatamente nos paramos más rápido, tratamos de salir, de resolver las incertidumbres que tenemos, que no son sólo a nivel nacional, son a nivel mundial".

Puntualizó que le toca, dada su responsabilidad de presidir a la ARS, ser la cara visible de la Expoactiva, "pero somos muchos que trabajamos y todos vinculados a la producción", recordando enseguida que la primera edición de la muestra en 1992, para conmemorar los 100 años de la gremial, "que la hicimos para mostrarle a los productores propios, socios de la Asociación Rural de Soriano, se ha transformado en algo que es de toda la actividad de todo el país".

Valoró, en algo ya tradicional, que la primera gran actividad el martes fuera el Congreso Nacional de Intendentes, algo "que para nosotros es la territorialidad, es mostrar de alguna manera que todo el país está presente".

Rodríguez dijo, aprovechando la presencia de los medios de comunicación: "Los convidamos a que vengan, a que recorran la muestra, como me gusta decir a mí, con ojos curiosos. Si hay algo que hemos aprendido de los mayores es que sobre la construcción de la crítica somos capaces de mejorar el evento, y el mejor evento que podemos haber hecho es este, es el más grande que hemos hecho y el complemento que falta es que la puedan recorrer plenamente, que puedan interactuar, que quieran volver, que no les alcance el día, que caminen mucho".

"El valor más grande que nosotros le damos como sector productivo es estar todos mirando hacia el mismo lado. Esa es la manera, todos tenemos distintos tipos de planteos y problemas y cosas a solucionar, pero es juntos y creemos que en este ámbito en el que tenemos que caminar para desarrollar el agro en nuestro país", concluyó".

DSC_0110 El presidente Orsi, durante varias horas y acompañado por directivos de la organización y el ministro Fratti, recorrió el predio de la ARS para dialogar con expositores de diversos segmentos del sector de los agronegocios y con productores. Foto: Juan Samuelle

06012009-MAS_1016.JPG El presidente durante su recorrida por el predio de exposiciones. Presidencia de la República

_09A715511832.jpg El presidente Orsi junto al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, en la Expoactiva Nacional de la ARS. Presidencia de la República

Yamandú Orsi y su alegría por estar

Orsi, en el comienzo, recordó que visitó varias veces la Expoactiva, en muchas instancias para ser parte del Congreso Nacional de Intendentes cuando era el jefe departamental en Canelones, ámbito que valoró especialmente suceda en la muestra de la ARS (por “la necesidad permanente de que todo el territorio nacional se involucre”), al igual que valoró a la exposición de la ARS: “Siempre me gustó venir acá (…), a todos los intendentes nos gusta porque aprendemos mucho, porque incluso podemos ser capaces de ver el desafío que tenemos por delante”.

“Considero que la innovación, la creatividad, la innovación en su conjunto, todas las mejoras tecnológicas, son hijos de la necesidad. Desde las más primitivas formas de agricultura, fue la necesidad la que empujaba a ser creativos. Y recién el presidente Rodríguez lo decía, cuanto más nos golpean, más nosotros nos levantamos. Es una reacción natural, fundamentalmente, de aquel que vive de la producción agropecuaria o que vive de la tierra o trabaja en la tierra. Cuanto más te golpea, tenés que buscar la vuelta para poder salir”, comentó, citando enseguida que hay ejemplos de muchos países que cuando se ve de dónde parten y lo que logran “decís… con razón, y si seguimos mirando más para atrás todavía, las principales civilizaciones cuando nacen, cuando desarrollan la energía y crean las ciudades, lo hacen a partir de la necesidad que les genera condiciones que a veces parecen insalvables”, citando como ejemplos se superación en la civilización el lograr cultivar en el desierto o en la montaña.

Cuanto más se golpea al sector productivo, más aparecen propuestas de innovación, porque además hay una cuestión muy porfiada porque el que se dedica a esto es porque tiene una pasión por la tierra y es muy difícil para quienes somos de la ciudad o quienes hemos vivido en la ciudad de entender este amor por la producción agrícola o ganadera Cuanto más se golpea al sector productivo, más aparecen propuestas de innovación, porque además hay una cuestión muy porfiada porque el que se dedica a esto es porque tiene una pasión por la tierra y es muy difícil para quienes somos de la ciudad o quienes hemos vivido en la ciudad de entender este amor por la producción agrícola o ganadera

Luego aludió a desafíos renovados, mencionado el tema de la lucha contra la garrapata sobre la que habló antes el ministro Fratti, y el tema del valor del riego, dado un nuevo déficit hídrico acumulado.

"Ahí nosotros nos planteamos como país, y cuando digo nosotros hablo de algo bastante más que el gobierno, dar un paso en una estrategia nacional de riego que sea efectiva. Miramos mucho lo que hacen los arroceros y miramos hasta con admiración e envidia, porque en realidad fue ahí donde nació una visión realmente innovadora, porque la necesidad para producir arroz te lleva a que tengas que hacer eso. Y reconozco que es una tarea de no solo el Ministerio de Ganadería, no sólo de los productores agrícolas, todos estamos involucrados. Cuando digo todos, hablo de distintas patas del gobierno, hablo de las intendencias, hablo de las empresas públicas que están acá y por supuesto hablo del sector privado y los trabajadores", detalló.

Consideró enseguida que "acá, si vamos a hacer las cosas siempre igual, evidentemente vamos a lograr siempre los mismos resultados, entonces tenemos un desafío grande por delante (...), a veces el propio sistema político, admitámoslo, no nos permite avanzar más rápido, (pero) vamos a lograrlo, hay un buen equipo trabajando", señaló y enseguida, mirando al exministro y productor arrocero Tabaré Aguerre, dijo: "Vasco, gracias por agarrar la changa" (...), hay un montón de instituciones que estamos involucrando, queremos que Uruguay de ese paso, así como el otro que nombraba recién Alfredo (Fratti), de la investigación fundamentalmente pensada en la sanidad animal".

Al cierre de su oratoria el presidente Orsi agradeció a los embajadores presentes, entre ellos el de Argentina, "que somos casi lo mismo" y al de Estados Unidos, "que es un chacarero, de la zona de Melilla, que sabe mucho de esto, desde la época que se cultivaba con bueyes y es un orgullo que usted nos acompañe".

DSC_0019 Orsi aguarda que el ministro Fratti suba a la cosechadora John Deere para realizar la primera trilla de maíz y dejar inaugurada, en forma simbólica, la recolección de granos de cultivos de verano, en el campo de la Expoactiva Nacional 2026. Foto: Juan Samuelle

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Rafael Normey y la destrucción de un relato

Normey señaló inicialmente que la ARS es una de las entidades federadas que integran la Federación Rural.

"Siempre tratamos de acompañar a todas las actividades que hacen nuestras federadas y en ese sentido estamos acá, acompañando, apoyando y agradeciendo, creo que es un momento de darle un gracias gigante y pido un fuerte aplauso para toda la directiva de la Rural de Soriano, que la verdad se mandó un campañon en un año muy difícil", afirmó.

Añadió que "tenemos una Expoactiva espectacular, así que muchas gracias a los directivos actuales y los anteriores que generaron esta Expoactiva Nacional", enfatizando enseguida en el valor de considerarla una actividad de alcance nacional: "La organización es de Soriano, pero tiene el cartel de nacional porque realmente ocupa todo lo que es la producción nacional".

Normey instó a aprovechar la presencia de muchos medios de comunicación cuyos integrantes llegaron desde Montevideo para explicar que cuando se afirma que "el campo no innova, el campo no va para adelante, el campo no invierte, el campo es atrasado, el campo no da mano de obra... acá se destruye totalmente ese relato, así que invito a todos los que quieran que vengan, que conozcan, porque realmente acá se invierte, se va para adelante, estamos en la punta a nivel mundial en la tecnología, Expoactiva es una muestra de eso".

WhatsApp Image 2026-03-18 at 18.58.01 (1) Acto inaugural de la Expoactiva 2026. Foto: Alejandro Bartesaghi / ARS

DSC_0035 Guillermo Besozzi, intendente de Soriano, en el predio de la Expoactiva 2026. Foto: Juan Samuelle

Guillermo Besozzi y el motor más grande

Besozzi, entre otras consideraciones, agradeció la presencia del presidente Orsi en el departamento para participar de la Expoactiva: "Presidente, es un honor y un gusto que hoy esté aquí en nuestro departamento, aquí en la Expoactiva, esta hermosa Expoactiva que lleva adelante la Asociación Rural de Soriano".

Enseguida hizo un reconocimiento no solo al presidente de la ARS, "la cara visible" de la organización, porque "uno ve a lo largo y ancho de la Expoactiva y durante un montón de días la cantidad de gente que trabaja, que labura, que hace posible todo esto", aludiendo no solo al equipo de trabajo de la rural anfitriona, también a expositores, productores y periodistas.

El intendente señaló, luego, que la Expoactiva "es un reflejo de lo que es la producción nacional", por lo tanto remarcó que como había dicho el presidente de la ARS "(los productores) nos paramos rápido de la adversidad, realmente en momentos difíciles climáticos, como es esta sequía que ha golpeado a todo el país, pero en Soriano se va a notar en la cosecha y se va a notar mucho a mi entender, realmente eso tiene el productor".

Recorrer la Expoactiva permitirá, añadió, "tener la oportunidad de escuchar y ver cómo podemos generar esa sinergia para ser un poco mejores todos los días, el productor tiene eso, cuando se cae, se para de vuelta, sale a trabajar de nuevo y está pensando en la próxima cosecha, está pensando en la próxima siembra, está pensando en el próximo entore y siempre trabajando en pos de tener este país productivo de pie".

"Tenemos que buscar eso, generar esa sinergia, ese esfuerzo entre todos en los momentos difíciles como estos para salir adelante de la mejor manera y para que realmente pueda el productor y la economía de este país mantenerse, el motor más grande que tiene este país en economía, siempre lo digo, es el agro, es el campo, hay otros por supuesto, la agroindustria, el turismo, hay un montonazo, pero yo creo que siempre está basado en lo que es nuestro campo", afirmó.

"Dios quiera que para adelante nos tome unidos para trabajar, para impulsar y para tener un mejor país todos los días", concluyó el jefe departamental.

DSC_0051 Como claro ejemplo de que el productor lejos de bajar los brazos en momentos bravos redobla la apuesta y sigue, en la Expoactiva no solo se inauguró la cosecha de cultivos de verano, el presidente Orsi también fue protagonista del estreno simbólico de la siembra de invierno, a bordo de un tractor que trasladó una moderna plantadora. Foto: Juan Samuelle

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WhatsApp Image 2026-03-18 at 18.58.00 (2) Expoactiva 2026. Foto: Alejandro Bartesaghi / ARS