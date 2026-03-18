Hitos de la Expoactiva: productores pioneros, el tornado, innovaciones, el golpe del covid y un sueño cumplido

La Expoactiva Nacional , cuya edición 29 se hará este año desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo , se estrenó en 1992 y desde entonces hubo varios momentos destacados en su trayectoria , entre ellos 10 sucesos que destacamos en esta nota, a horas del estreno de la tradicional "muestra de fierros en funcionamiento" .

Es una exposición del segmento de los agronegocios transgresora desde su creación. En el lanzamiento de la expo 2026, el presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) , Jorge Andrés Rodríguez, afirmó que "fue una idea simple pero potente" , pues nunca se había realizado en el país una exposición cuya característica distintiva sea que las maquinarias, implementos, herramientas y otras tecnologías se apreciaran “funcionando en el campo” , con las ventajas que ello establece para proveedores y adquirentes. Fue una idea de un grupo de productores pioneros de una gremial que era presidida por Leopoldo "Poldi" García Noutari, recordó a El Observador Alejandro González, integrante de aquel equipo de directivos que 29 años después sigue ejerciendo esa responsabilidad.

La primera edición fue en 1992, durante dos días, el 24 y 25 de abril . "Fue una locura, nadie creía en lo que estábamos inventando, pero estábamos seguros de que sería un éxito para las empresas y los productores y a esa locura la sacamos adelante", dijo en una entrevista que concedió a El Observador Mauricio Touron, integrante del primer equipo de directivos de la organización de la Expoactiva. Aquella edición demandó no menos de dos años de diseño, tanto que muchos estiman todo se fue generando desde 1989 e incluso antes, con base en experiencias de exposiciones con maquinaria en movimiento que directivos de la ARS fueron viendo en el exterior. No era 1992 un año cualquiera: la ARS cumplía 100 años y para celebrarlo desarrolló esa primera Expoactiva, en el establecimiento Santa Amelia del Dr. Gonzalo Chiarino Milans, en Soriano (km 263 de la ruta 2). Participaron 19 empresas y 25 marcas y fue un respaldo excelente porque había más dudas que certezas en aquella aventura. Se demostraron laboreos que prácticamente no suceden ya, como el trabajo de excéntricas y cultivadores. Muchos llamaban a la muestra con un nombre alternativo: “Expo Dinámica”. Hoy sigue siendo la actividad de exposición más grande en el sector en el país con un área de 100 hectáreas pero al inicio el campo utilizado fue varias veces mayor por las características de la maquinaria. Solo dos empresas siguen participando de aquellas 19: el Banco República y la cooperativa Calmer .

Con un emprendimiento creado y organizado por productores, diferencial de la Expoactiva, en el campo Santa Amelia se realizaron las primeras dos ediciones. En 1994, para la tercera edición, se pasó a utilizar el establecimiento Villa Maruca , en el km 333 de la ruta 21. Luego, por tres años, la sede fue el campo San Enrique , en el km 273 de la ruta 2. También se haría allí la edición de 1999, previo a un parate de cuatro años, como se verá más adelante.

4 La Expoactiva "de Anchorena" o "la del tornado"

En 1998 hubo otra edición emblemática, la séptima, cuando por única vez se desarrolló en otro departamento, en Colonia. Fue en un sector de la Estancia Presidencial del Parque Anchorena y por primera vez se la denominó “Exposición Internacional”. Por muchos años fue la más grande de todas y tuvo una particularidad, hoy recordada a modo de anécdota, que significó una enorme adversidad e hizo temer por su cancelación: el día previo al estreno un feroz temporal destrozó la muestra, con grandes pérdidas, pero el inicio se postergó solo un día y en 24 horas organizadores, expositores, anfitriones del campo y vecinos rearmaron la exposición y se pudo hacer. "Fue horrible, la exposición era gigante, estaba todo el mundo, la expectativa era tremenda y un tornado voló la muestra... pero lejos de ponernos a llorar nos remangamos, nos pusimos a trabajar y en un día la volvimos a armar y la pudimos hacer", dijo orgulloso Luis Manuel Irastorza (por muchos años director general de la muestra) a El Observador.

5 Semillero de innovaciones

Con el paso de los años, la Expoactiva Nacional fue afirmando un elemento distintivo: ser sede del lanzamiento de desarrollos tecnológicos, dado que empresas e instituciones aguardaban a cada edición de la actividad de la ARS para hacer sus anuncios. Así fue que en la Expoactiva Nacional se vio por primera vez el destete precoz, el silobolsa o las terminaciones de vacunos en feedlot para abastecer a la cuota 481, por mencionar solo algunos ejemplos.

6 Cuando se hizo extrañar

Muchos recuerdan, en años particularmente complicados para el agro y el país, la pausa que la Expoactiva se tomó por cuatro años (2000 a 2003), hasta su regreso en 2004 una vez quedaron superados los impactos de la crisis económica iniciada en la región y con impacto local y del brote de fiebre aftosa en Uruguay.

7 El Túnel: el campo más usado

Posteriormente, siempre en el establecimiento El Túnel (arrendado por la ARS) hubo 17 ediciones hasta la de 2022 que fue cuando allí se concretó por última vez, celebrando entonces sus "Bodas de Plata".

8 El duro golpe del covid

Otros dos años especiales en el historial fueron 2020 y 2021: la exposición debió ser cancelada muy poco antes de hacerse, pues en cada caso había una coyuntura muy adversa por contagios y personas fallecidas por la emergencia sanitaria dada la pandemia de covid 19. Eso supuso grandes pérdidas para la organización e incluso para expositores que tenían todo listo para la muestra. "En la pandemia respetamos lo que el gobierno dispuso y pese a las pérdidas procedimos del modo adecuado, con responsabilidad y la muestra no se hizo, pero de inmediato el objetivo en cada oportunidad fue volver del mejor modo y regresamos para la edición 25 con una exposición récord en todo sentido: expositores, público y negocios", declaró a El Observador Jorge Andrés Rodríguez, entonces presidente de la ARS.

9 Sueño cumplido: en casa propia

Otro mojón clave en el historial de la muestra fue en 2022, cuando la ARS compró un campo lindero al de El Túnel y en 2023 por primera vez hizo la expo en “casa propia”, en un predio de 100 hectáreas, la casa definitiva para la Expoactiva. En la inversión de US$ 1,5 millones fue relevante la herramienta crediticia del BROU con su línea compra de campos. Allí se hizo la edición 27 en 2024 postergada días previos a su inicio por los daños que en el predio causaron temporales de lluvia, viento y granizo, en pocos días el predio soportó 500 mm, pero con restricciones, por ejemplo en la zona activa, la muestra se reprogramó y se cumplió. En 2025 la gran novedad fue el estreno de la caminería interna, con mayor confort para expositores y visitantes, dejando al campo a resguardo de daños por mal estado del tiempo, para lo cual hubo otra fuerte inversión de la ARS, con colaboración de la Intendencia de Soriano.

10 Sirve que llueva o que no llueva

Actualmente está en marcha la Expoactiva N° 29 en 2026 con récord de expositores y marcas, más la expectativa de concretar un nuevo récord de visitantes: si el tiempo da una mano serán más de 30 mil en cuatro días, pero, para cerrar esta historia, tiene gran valor un comentario de uno de los directores de Expoactiva: "Si no llueve y viene mucha gente notable, pero si llueve... no pasa nada, hace falta agua en el campo, también será bueno en definitiva".