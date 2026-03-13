El valor especial de la Expoactiva en un momento desafiante para el agro y la convicción que señaló la ARS

"Venimos a reafirmar una convicción que tenemos, que aún en estos momentos desafiantes el agro uruguayo sigue mirando hacia adelante" , afirmó Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) , en el acto de lanzamiento de la Expoactiva Nacional , cuya edición Nº 29 se hará desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo .

En el acto de presentación de la Expoactiva 2026 participaron en el panel de autoridades, junto con el presidente de la gremial sorianense, el presidente del BROU, Álvaro García, y el intendente interino de Soriano, Fernando Carrasquera.

La tradicional muestra de tecnología innovadora en funcionamiento se desarrolla cada año en un campo de la ARS, ubicado a la altura del km 253 de la ruta 2, con acceso en el km 255. En esta edición, expresado a propósito en inglés, el eslogan es "Cultivate opportunities, connect with the world". La exposición cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y de la Intendencia de Soriano. El programa completo de actividades, que se actualiza día a día, está en expoactiva.com.uy .

Momento desafiante para el agro en Uruguay

"Sabemos que el sector atraviesa un contexto exigente, la sequía vuelve a poner a prueba nuestros sistemas productivos y, al mismo tiempo, vivimos un escenario internacional con cambios importantes en los mercados y en la geopolítica que hacen cambiar las previsiones de cultivos y de costos muy rápidamente", explicó.

Eso, añadió, genera "mucha incertidumbre", incluso mencionó que en charlas de integrantes del equipo organizador coincidieron en que hubo previas de Expoactiva anteriores con peores condiciones climáticas, tanto por exceso de lluvias como por sequía, pero esto de 2026 no había pasado.

Mencionó que el productor siempre sale de un momento adverso plantando, pero el gran problema ahora es no sabe qué plantar, considerando las dudas existentes sobre los valores de los insumos y los precios de los productos, datos clave para elaborar presupuestos y tomar decisiones al menos a corto plazo para la zafra de cultivos de invierno.

Con eso como marco, espacios como la Expoactiva adquieren aún más relevancia, remarcó, por ser un escenario en el que se aportan soluciones, no solo tecnológicas, también en servicios públicos y privados, por ejemplo los financieros, y hasta hay señales clave que se obtienen en el ciclo de conferencias.

En 1992, cuando fue creada la Expoactiva, la idea era simple, pero potente, crear un espacio donde mostrar la tecnología y la maquinaria trabajando directamente en el campo En 1992, cuando fue creada la Expoactiva, la idea era simple, pero potente, crear un espacio donde mostrar la tecnología y la maquinaria trabajando directamente en el campo

Cuando se creó la exposición de la ARS, eran años en los que los productores generalmente desconocían innovaciones existentes en lugares lejanos en el mundo, algo hoy superado dadas las ventajas de las comunicaciones, no obstante la Expoactiva sigue teniendo una trascendencia que además crece, apuntó Rodríguez.

"Es el mayor encuentro del agro uruguayo en funcionamiento (...), por eso decidimos comprar el predio y dejar de hacer exposiciones itinerantes (...), usamos el crédito de compra de campo del BROU que estamos pagando al día", indicó al reafirmar la vigencia que tiene la muestra de la ARS, con ya casi 30 realizaciones.

No obstante, admitió, "la esencia de las exposiciones ha cambiado", y explicó que hoy uno puede ver al instante una tecnología que estén probando en cualquier lugar del mundo, incluso Expoactiva es zona franca temporal y son muy pocas las máquinas que llegan y se van porque en general el productor invierte y las adopta, pero sobre por qué es importante ser parte de la muestra "hoy las empresas quieren atender mejor al cliente, participar de esa interacción con lo público, con los prestadores de servicios, por eso hablamos de una fortaleza en la Expoactiva a pesar del momento que el productor está viviendo".

Una muestra de ese valor es que con mucha antelación, apenas se presenta en la Expo Rural del Prado la Expoactiva del año siguiente, es que la enorme mayoría de las empresas deciden seguir concurriendo, manteniendo el lugar o incrementando incluso su presencia, además de nuevas compañías que se integran.

Rodríguez identificó otro plus de la Expoactiva que la hace prácticamente única en el mundo: "Es un evento organizado por productores, sabemos bien -como decía el intendente- qué está pasando en el sector y qué queremos (...), organizado por una gremial sin fines de lucro (...), un lugar donde se encuentra toda la cadena", vidriera relevante de tecnologías duras, tradicionales, esas que al productor le gusta ver por la importancia de estar en contacto con la máquina o el implemento, pero al mismo "cada vez vamos hacia más cosas que son menos palpables", aludiendo a "tecnologías blandas", como las relacionadas con el conocimiento y la sostenibilidad, por ejemplo.

La Expoactiva es un encuentro del ecosistema del agro La Expoactiva es un encuentro del ecosistema del agro

Rodríguez también valoró a la exposición por haber sido, algo que se sostiene, el ámbito en el que por primera vez en Uruguay se presentaron adelantos totalmente validados y que siguen siendo protagonistas, como el uso de silo bolsa, el destete precoz o la terminación de vacunos en corrales para abastecer a la Cuota 482, por ejemplo.

BROU y Calmer desde la primera vez

Al inicio de su oratoria, el presidente de la ARS agradeció al Banco de la República (BROU), sponsor oficial de la exposición y anfitrión en el lanzamiento realizado en el auditorio del edificio 19 de Junio, destacando que junto con la cooperativa mercedaria Calmer son los dos expositores que han sido parte de la Expoactiva desde su edición inaugural, en 1992, "cuando la ARS cumplía 100 años y quería hacer un evento distinto".

Enseguida, a la vez que felicitó al BROU por los 130 años que está conmemorando el denominado "banco país", mencionó que la ARS existe incluso desde antes, dado que se fundó en 1892: "Nosotros empezamos a trabajar, a plantar, a creer en el país antes que el banco", dijo.

Rodríguez remarcó que para los vinculados al sector agro el BROU "ha sido siempre un socio fundamental para el desarrollo de la actividad productiva y del interior, hay que ver lo que es la red de sucursales que tiene", señaló que presentar la Expoactiva en la casa del banco tiene "un significado especial" y agradeció el gesto del presidente García, quien había señalado el interés del banco de seguir siendo la sede del lanzamiento de la exposición.

Reconocimientos de la ARS

Durante esta actividad hubo, de parte de la ARS, dos reconocimientos especiales, uno al BROU por el citado aniversario y otro al periodista agropecuario Horacio Jaume.

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