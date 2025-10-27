Expoactiva Nacional casi toda vendida: así va quedando el mapa, hay nuevas obras y espectáculos confirmados

Expoactiva Nacional: el predio está sobre la ruta 2, en Soriano, próximo a la capital departamental.

Más del 90% de la capacidad para que empresas del sector privado y/o publico participen con sus propuestas en la Expoactiva Nacional ya fue comercializada, se informó a El Observador desde la organización de la tradicional exposición de tecnología innovadora para el sector de los agronegocios .

El dato fue confirmado por Alejandro Bartesaghi, responsable del área de comunicación en la actividad que es organizada desde el año 1992 por la Asociación Rural de Soriano (ARS), entidad que preside Jorge Andrés Rodríguez.

Cada año suelen participar como expositores unas 350 empresas -locales e internacionales- que representan a productos y servicios de unas 750 marcas, en una actividad que, dependiendo del estado del tiempo, convoca a unos 30 mil visitantes.

La 29a Expoactiva Nacional, cuyo eslogan para 2026 es Cultivate opportunities, connect with the world, se desarrollará desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo en el campo propio de la ARS, con acceso en el km 255 de la ruta 2, en el paraje Cuchilla del Bizcocho, a pocas decenas de kilómetros de Mercedes, Dolores y Rodó, por citar solo algunas localidades de ese departamento.

Sobre la contundente demanda de espacio en el predio de exposiciones, considerando que hace solamente un mes que la Expoactiva 2026 fue presentada -en la Expo Rural del Prado-, Bartesaghi admitió que eso es un reconocimiento a la importancia del evento.

Aclaró de inmediato que, pese a que queda muy poco espacio, siempre se busca el modo para que incluso a último momento quienes decidan participar puedan hacerlo de algún modo, en cualquiera de los tres grandes espacios: la muestra estática, el área activa y la sala de conferencias.

También informó que en el predio de exposiciones, en un campo de la ARS que tiene unas 100 hectáreas, actualmente los cultivos de invierno están muy lindos y que se realizan las labores agrícolas para instalar los cultivos de verano sin obstáculos.

Además, señaló, con las últimas lluvias se alcanzó en el tajamar, báse de las demostraciones de tecnologías en riego, un nivel de reserva de agua ideal.

El contexto

El precio de la entrada al predio de la Expoactiva en 2026 será el mismo que hubo en la edición del otoño pasado, $ 350. El viernes el programa de espectáculos tendrá como show de cierre el del floridense "Chacho" Ramos y el viernes lo hará la sanducera Catherine Vergnes.

Alojamiento, educación y acción social

Bartesaghi, en otro orden, destacó que en Mercedes avanza una movida especial en la comunidad para que se potencie el servicio de alojamiento para esa semana de marzo de 2026.

También se va alistando todo para que sea fluida la asistencia al predio de exposiciones de estudiantes de todas las edades y segmentos de formación.

Se prepara, como siempre, la tradicional presencia de kioskos con servicios gastronómicos a cargo de entidades de acción social que obtienen en esos días un ingreso relevante para sus servicios de todo el año.

Por último, consultado sobre los constantes esfuerzos para mejorar el predio de exposiciones, tras la obra de caminería interna presentada en 2025, Bartesaghi mencionó que esas obras se seguirán complementando y que además habrá un esfuerzo adicional para mejorar la red lumínica, demandado eso porque cada vez los expositores realizan más actividades al atardecer y en la noche.