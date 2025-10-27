Miguel Merentiel anotó en la victoria de Boca Juniors este lunes de atrás ante Barraca Central, y llegó a una marca importante; mirá el video

Miguel Merentiel volvió al gol con Boca Juniors en la victoria de este lunes de visitante y de atrás ante Barracas Central por 3-1 por una nueva fecha del Torneo Clausura argentino, en un compromiso en el que no jugó Edinson Cavani quien continúa lesionado.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los xeneizes comenzaron perdiendo un partido que de entrada se hizo muy áspero, con fuertes faltas, sobre todo, del conjunto local.

No obstante, supieron reconvertirse y mejorar para llevarse un triunfo trascendente.

Boca Juniors logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo con dos goles de Milton Giménez.

PEÑAROL Peñarol ya conoce la lesión de Maximiliano Olivera y el tiempo que estará fuera de las canchas

NACIONAL Sebastián Eguren le comunicó a Pablo Peirano que no es más el director técnico de Nacional y Jadson Viera es el candidato a sucederlo

Y cuando se disputaban 65 minutos, llegó una larga corrida del Chango Zeballos por derecha y el centro atrás para que Miguel Merentiel convirtiera el tercero.

Anotó y se lesionó prácticamente en ese instante, aunque aguantó unos minutos más en cancha.

De esa manera, Merentiel llegó a 46 goles desde que arribó a Boca Juniors y alcanzó a Severino Varela como el segundo uruguayo más goleador en dicho club, debajo del primer lugar que ocupa Sergio "Manteca" Martínez con 87.