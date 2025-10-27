Jadson Viera a la espera de ser oficializado como nuevo entrenador de Nacional

Jadson Viera será el nuevo entrenador de Nacional para el cierre del Torneo Clausura y una eventual definición de la Liga AUF Uruguaya. Tras despedir a Pablo Peirano, el vicepresidente tricolor Flavio Perchman busca cerrar la salida del entrenador de Boston River y es cuestión de horas para que los albos hagan oficial el acuerdo.

Nacional es líder de la Tabla Anual con cinco puntos de ventaja sobre Peñarol y en caso de ganarle a Cerro este sábado se quedará con la misma y se meterá en la definición de la Liga AUF Uruguaya.

Los tricolores desaprovecharon esa chance el domingo al empatar sin goles ante un Wanderers que busca zafar del descenso en las últimas fechas de la temporada y que en todo el Clausura no anotó goles en el Parque Viera.

NACIONAL Nacional en modo suspenso sobre el futuro de Peirano: pasó la directiva, la reunión Vairo-Eguren y el presidente no habló; crece la incertidumbre, suena Jadson, y Ligüera es la carta en la manga

MIRÁ EL VIDEO Insólito: una persona se metió a la cancha en pleno Miramar Misiones vs Boston River y saludó a Jadson Viera

Si bien los números de Peirano son muy buenos, el equipo dejó pobres imágenes en los clásicos que disputó y en cada empate que sufrió ante los equipos en desarrollo (Boston River, Juventud, Danubio), el ánimo de los hinchas se crespó.

Además, Nacional quedó eliminado en Copa AUF Uruguay ante Plaza Colonia, equipo en zona de descenso en la Liga AUF Uruguaya.

Después de ser goleado por Peñarol en la segunda fecha del Torneo Clausura, la directiva de Nacional analizó la continuidad de Peirano pero entonces fue respaldado por Percham, Federico Britos y el presidente Ricardo Vairo.

Esa posición estuvo sustentada en un informe deportivo favorable, presentado por Sebastián Eguren, mánager general de Nacional.

Este lunes, Eguren le soltó la mano y la directiva decidió por unanimidad cesarlo en el cargo.

Acto siguiente, la directiva de Nacional se puso a trabajar en la designación del sucesor de Peirano.

Perchman enfiló nuevamente a Jadson Viera, actual entrenador de Boston River.

El 2 de Nacional ya pretendió contratarlo cuando ganó las elecciones en diciembre del año pasado.

En aquel entonces los candidatos que manejó Perchman con la nueva directiva eran Pablo Repetto, Jorge Bava y Jadson Viera.

Repetto rechazó el ofrecimiento porque no tenía en sus planes regresar a Uruguay.

Con Bava se habló y se llegó a un acuerdo. Pero ahí Nacional se encontró con que Nicolás "Diente" López, figura del equipo, se negó a trabajar con el entrenador con quien tuvo diferencias deportivas cuando coincidieron en León de México.

Viera, por su parte, ya le había dado a Boston River su palabra para dirigirlo en Copa Libertadores. Además, tanto Perchman como el entrenador coincidieron en dirigir a Nacional a futuro.

Por eso, Nacional terminó recontratando a Martín Lasarte, a quien Perchman había descartado porque en 2024 no pudo ganar el Campeonato Uruguayo ante un Peñarol de números históricos.

En la fecha 9 del Torneo Apertura, Nacional despidió a Lasarte, luego de una derrota 2-1 ante Juventud en el Gran Parque Central.

Nuevamente el nombre de Jadson Viera estuvo sobre la mesa, así como también el de Alexander Medina y nuevamente el de Repetto.

Finalmente se contrató a Pablo Peirano.

El DT duró 33 partidos en el cargo. Quedó último en el grupo de Copa Libertadores, ganó su grupo del Torneo Intermedio pero perdió la final en penales con Peñarol. Estaba segundo en el Torneo Clausura y era puntero de la Tabla Anual.

Perchman vio el clásico de Tercera este lunes de tarde, en el Parque Palermo, con Juan Delgado, uno de los directores deportivos de Boston River, hijo de Daniel "Pitongo" Delgado, contratista que fuera una de las manos derecha de Francisco Casal para manejar a sus jugadores en Europa.

Viera ya tiene a Boston River clasificado a la Copa Sudamericana 2026. Por puntos no puede llegar a zona de Copa Libertadores (está a 7 de Defensor Sporting). Pero sí tiene chances de pelear el Torneo Clausura ya que está a 5 unidades de Peñarol, y eso le podría dar la chance de llegar a la Libertadores.

Esas expectativas son más matemáticas que reales. Con la clasificación a la Sudamericana, en Boston River cumplió. Y por eso, tras respetar su palabra con el club a comienzos de año y no dejarse seducir por el interés y la propuesta de Nacional, se espera que ahora lo liberen y pueda dirigir a los tricolores.

Solo es cuestión de horas para que esto se haga oficial.