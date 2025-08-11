Ricardo Vairo tras la reunión de la directiva de Nacional: "La decisión es que Pablo Peirano siga en el cargo"

El presidente de Nacional Ricardo Vairo anunció tras la reunión de la directiva de los tricolores que Pablo Peirano seguirá en su cargo como entrenador a pesar de la aplastante derrota que sufrió el domingo contra Peñarol, por 3-0, en la segunda fecha del Torneo Clausura.

"Hoy nos reunimos con los referentes del plantel y después con el entrenador Peirano, escuchamos a todos y básicamente la decisión es que Pablo Peirano siga en el cargo con todo el cuerpo técnico. Vamos a respaldar porque también fue la la opinión de la dirección deportiva encabezada por (Sebastián) Eguren. Por supuesto que hubo muchas coincidencias en las opiniones de todos, fue un resultado muy doloroso, todavía nos estamos recuperando. Hubo mucha autocrítica de todas las partes, tanto de cuerpo técnico como de jugadores", dijo Vairo en conferencia de prensa en las afueras de la sede de Nacional.

"Ahora toca levantar la cabeza, seguir adelante y todavía estamos primeros en la Anual con ventaja para lo que queda de torneo. Estas decisiones son muy complicadas, muy difíciles, hay muchos hinchas que enseguida solicitan el cambio del entrenador, hay otros que no. Nunca vamos a tener una visión unánime de los hinchas. Pero creemos que es la mejor decisión para el momento después de haber escuchado a todas las partes, con la autocrítica de las cosas que no se hicieron bien en este último partido. Aprender de estos errores y mirar para adelante con optimismo", agregó.

"Hubo unanimidad por los errores que se cometieron por parte del cuerpo técnico y por el rendimiento de los jugadores, reconocidos por ellos de mañana. Hubo pensamientos diferentes, pero hubo unanimidad en el informe que presentamos de las reuniones que tuvimos y el respaldo que tuvimos de la gerencia deportiva y la postura que tuvimos Flavio (Perchman) y yo al respecto" .

"Visualizamos el último clásico y el anterior donde si bien se empató en 120 minutos, entendimos que hubo situaciones discutibles. Podremos decir si jugamos bien o mal, pero no es fácil en Uruguay ganar 14 partidos seguidos así que como decía yo ayer, entiendo a la hincha, a lo dura que fue la derrota del sábado, pero también tenemos que ver el medio vaso lleno y que todavía estamos primeros en la Tabla Anual a pesar de que nos sacaron tres puntos para el Torneo Clausura", agregó.

"Nos juntamos con Seba Coates, Mauricio Pereyra y Luis Mejía, jugadores de experiencia, y más allá de planteamientos que se entendió no eran los más adecuados, los jugadores quedaron en un gran debe en su rendimiento en el partido. Fueron conscientes y lo dejaron claro, como también dejaron claro el apoyo al cuerpo técnico", dijo.

Consultado sobre si el respaldo que se le dará a Peirano es partido a partido o hasta el fin de la temporada, Vairo se mostró cauto: "Eso sería hacer futurología, todos sabemos cómo es el fútbol, el entrenador dura hasta el día anterior que lo saquemos. Le dimos el respaldo a Peirano, es el técnico de Nacional y confiamos que se va a revertir esto entre jugadores, entrenadores y dirigentes".

"Todos los partidos son una prueba, el foco estuvo en el último clásico donde además, como agregado, todos fuimos con una expectativa diferente a lo que se vio en la cancha", manifestó Vairo.

"Fui convencido de que todos podemos tener opiniones como dirigentes, pero tenemos que escuchar a la gerencia deportiva y a todas las partes. hubo autocrítica de las partes, reconocieron errores y vamos a trabajar hacia adelante para que no se repita", agregó.

"Se habló todo con respecto y en forma unánime lo que la presidencia, la vicepresidencia y la gerencia deportiva opinaron como decisión", concluyó el DT sobre el tema Peirano.

Con esas palabras, Vairo admitió que la decisión de que siga Peirano es suya, de Perchman y de Sebastián Eguren. También los apoyó Federico Britos.

Las opiniones de los demás dirigentes eran cesar al entrenador: Alex Saúl, Raúl Giuria, Javier Gomensoro, Eduardo Ache, Antonio Palma, Tatiana Villaverde, José Decurnex y Alejandro Balbi.

Sin embargo, ante una decisión que ya estaba tomada, tal como informó Referí a la hora 17.08, el resto de la dirigencia optó por apoyar a lo definido por Perchman, que en definitiva es quien está al frente de toda la estructura deportiva de Nacional.

"Vamos a ir al TAS con el resultado de la apelación", informó el presidente tricolor por último con respecto al fallo de la Comisión de Apelaciones que ratificó lo juzgado por la Comisión Disciplinaria de la AUF que le cerró a Nacional la cancha por cuatro partidos y le aplicó una quita de tres puntos por los incidentes del clásico de la final del Torneo Intermedio.