Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: formaciones, antecedentes y los números de Gustavo Costas como visitante

Con el pecho inflado por su contundente triunfo contra Nacional, Peñarol enfrenta este martes a Racing de Avellaneda en partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El partido se jugará a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo y con entradas agotadas .

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dijo que Racing es el favorito de la serie: "Va a ser una locura para los dos. Durísimo, muy duro. Tiene un plantel tremendo y también es el favorito. Es lo que muchos dicen y tienen más dinero y plantel que nosotros", expresó en entrevista con Referí.

Racing es dirigido desde 2024 por Gustavo Adolfo Costas con el que ganó la Copa Sudamericana del año pasado y la Recopa Sudamericana esta temporada.

Estos son los números del Racing de Costas jugando de visitantes. De 10 dirigidos ganó ocho, empató uno y solo perdió contra Bragantino donde los goles fueron obra del ex River Plate Thiago Borbas.

Eso sin contar la final de ese torneo que se jugó en terreno neutral, Asunción, donde le ganó con autoridad 3-1 a Cruzeiro.

Torneo Resultado Copa Sudamericana 2024 Sportivo Luqueño 2-0 Copa Sudamericana 2024 Coquimbo Unido 2-1 Copa Sudamericana 2024 Red Bul Bragantino 1-2 Copa Sudamericana 2024 Huachipato 6-1 Copa Sudamericana 2024 Athletico Paranaense 4-1 Copa Sudamericana 2024 Corinthians 2-1 Recopa Sudamericana 2025 Botafogo 2-0 Copa Libertadores 2025 Fortaleza 3-0 Copa Libertadores 2025 Colo Colo 1-1 Copa Libertadores 2025 Atlético Bucaramanga 3-1

La formación de Peñarol para jugar con Racing

Aguirre repetirá el equipo con el que goleó a Nacional para enfrentar a Racing.

Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

El experimento de Gularte como lateral fue un éxito. El defensor potenció el juego aéreo de Peñarol en las dos áreas.

Pedro Milans fue evaluado físicamente y está mejor. Corre con chances de ir al banco de suplentes, pero eso Aguirre lo confirmará este martes y aún no es segura su presencia por el golpe sufrido que lo dejó dolorido y afuera del clásico.

En el banco de suplentes el DT puede sumar un jugador más por lo que estarán Martín Campaña, Léo Coelho, Gastón Silva, Lucas Hernández, Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, David Terans, Héctor Villalba, Stiven Muhlethaler y Matías Arezo. Si Milans no llega, Aguirre sumaría otro golero, Kevin Morgan.

Eric Remedi no arrancó el Torneo Clausura porque cumplió dos partidos de suspensión. Pero Trindade rindió muy bien en los dos encuentros y seguirá de titular porque Aguirre aprovechará su momento.

Alejo Cruz tiene una lesión muscular y no será de la partida.

La formación de Racing para jugar con Peñarol

Racing, por su parte, se perfila para jugar con un par de dudas.

Gabriel Arias, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Facundo Mura; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

La Academia viene de empatar 1-1 ante Boca Juniors en la Bombonera por el torneo argentino y con la buena noticia de que el zaguero Marcos Rojo, vicecampeón del mundo con Argentina en 2014, podrá ser inscrito en la Libertadores.

El exzaguero de Manchester United, de 35 años, entrenó el domingo con su nuevo equipo y podría ir al banco .

A Rojo se suman las altas del golero chileno Gabriel Arias y del atacante Santiago Solari, que llegarían en forma al partido en Montevideo tras recuperarse de sendas lesiones.

La nota negativa pasa por las casi seguras bajas del defensor uruguayo Gastón Martirena y del volante Bruno Zuculini, ambos recuperándose de dolencias musculares. Y por el flojo andar de Costas y compañía en el campeonato local, donde marchan 12° de 15 en su zona, con cuatro puntos en igual número de juegos.

El vencedor de la serie enfrentará en cuartos de final a Fortaleza o a Vélez Sarsfield, que se miden desde este martes con la ida en Brasil.

Los antecedentes de Peñarol vs Racing

Por torneos oficiales, Peñarol y Racing jugaron 11 veces con cuatro triunfos de Peñarol, dos de Racing y cinco empates.

Jugarán por primera vez en el Campeón del Siglo. En el Centenario, Peñarol ganó cuatro y empató uno.