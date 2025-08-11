Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

Maximiliano Silvera, el gran verdugo de Luis Mejía en sus duelos clásicos entre Peñarol y Nacional

Maximiliano Silvera le lleva anotados tres goles en diferentes clásicos a Nacional y es el máximo verdugo de Luis Mejía en clásicos

11 de agosto 2025 - 15:58hs
Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

Foto: Leonardo Carreño
Maximiliano Silvera

Maximiliano Silvera 

Foto: Leonardo Carreño

Maximiliano Silvera se transformó el sábado pasado, en el clásico que Peñarol le ganó 3-0 a Nacional con apabullante dominio, en el gran verdugo de Luis Mejía en los duelos directos entre aurinegros y tricolores.

Desde su llegada al club, en enero de 2024, Silvera lleva jugados 10 clásicos y le hizo tres goles a Mejía.

Contando sus dos períodos en Nacional, el golero panameño lleva jugados 18 clásicos en los que tomó 14 goles. En seis mantuvo la valla invicta y en otro fue expulsado a los 26' de juego por agarrarse a trompadas con Fabián Estoyanoff. El partido estaba 0-0 y luego Nacional perdió 2-0.

Silvera es el único que le hizo goles en más de una ocasión a Mejía, en duelos clásicos.

Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte
COPA LIBERTADORES

Peñarol vs Racing: día, hora, cancha para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

El golero tiene a favor que le atajó un penal en clásico amistoso de 2024, en el que Silvera debutó con Peñarol y le hizo un golazo de chilena al panameño.

El último jugador contratado por Peñarol que le hizo tres goles a Nacional fue Ignacio Laquintana.

El puntero que llegó a Peñarol en 2021 desde Defensor Sporting le marcó tres goles a Nacional en siete clásicos jugados.

El golero que sufrió los goles de Laquintana fue Sergio Rochet.

Los goles clásicos que sufrió Luis Mejía

Torneo Resultado Goles
Copa Bandes 2014 1-1 (Nacional 4-2 en penales) Rodrigo Viega
Cuadrangular amistoso 2019 Peñarol 2-0 Lo expulsaron 0-0
Apertura 2019 1-1 Guzmán Corujo en contra
Amistoso en EEUU 2019 Peñarol 2-1 Gastón Rodríguez, Darwin Núñez
Clausura 2019 0-0
Final Clausura 2019 Nacional 2-0
Final Uruguayo 2019 Nacional 1-0
Apertura 2020 1-1 David Terans
Serie Río de la Plata 2024 1-1 (Nacional 4-1 en penales) Maximiliano Silvera
Serie Río de la Plata 2024 Nacional 2-0
Apertura 2024 0-0
Final Intermedio 2024 1-1 (Nacional 8-7 en penales) Leonardo Fernández
Clausura 2024 Nacional 2-1 Gastón Ramírez
Serie Río de la Plata 2025 Nacional 3-1 Eduardo Darias
Supercopa Uruguaya 2025 Nacional 2-1 Diego García
Apertura 2025 1-1 Maximiliano Silvera
Intermedio 2025 0-0 (Peñarol 4-2 en penales)
Clausura 2025 Peñarol 3-0 Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte, Matías Arezo
Temas:

Maximiliano Silvera Luis Mejía Peñarol Nacional

