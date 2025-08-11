Maximiliano Silvera, el gran verdugo de Luis Mejía en sus duelos clásicos entre Peñarol y Nacional

Maximiliano Silvera se transformó el sábado pasado, en el clásico que Peñarol le ganó 3-0 a Nacional con apabullante dominio, en el gran verdugo de Luis Mejía en los duelos directos entre aurinegros y tricolores.

Desde su llegada al club, en enero de 2024, Silvera lleva jugados 10 clásicos y le hizo tres goles a Mejía.

Contando sus dos períodos en Nacional, el golero panameño lleva jugados 18 clásicos en los que tomó 14 goles. En seis mantuvo la valla invicta y en otro fue expulsado a los 26' de juego por agarrarse a trompadas con Fabián Estoyanoff. El partido estaba 0-0 y luego Nacional perdió 2-0.

Silvera es el único que le hizo goles en más de una ocasión a Mejía , en duelos clásicos.

El golero tiene a favor que le atajó un penal en clásico amistoso de 2024, en el que Silvera debutó con Peñarol y le hizo un golazo de chilena al panameño.

El último jugador contratado por Peñarol que le hizo tres goles a Nacional fue Ignacio Laquintana.

El puntero que llegó a Peñarol en 2021 desde Defensor Sporting le marcó tres goles a Nacional en siete clásicos jugados.

El golero que sufrió los goles de Laquintana fue Sergio Rochet.

Los goles clásicos que sufrió Luis Mejía