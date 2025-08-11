Maximiliano Silvera, el gran verdugo de Luis Mejía en sus duelos clásicos entre Peñarol y Nacional

Maximiliano Silvera se transformó el sábado pasado, en el clásico que Peñarol le ganó 3-0 a Nacional con apabullante dominio, en el gran verdugo de Luis Mejía en los duelos directos entre aurinegros y tricolores.
Desde su llegada al club, en enero de 2024, Silvera lleva jugados 10 clásicos y le hizo tres goles a Mejía.
Contando sus dos períodos en Nacional, el golero panameño lleva jugados 18 clásicos en los que tomó 14 goles. En seis mantuvo la valla invicta y en otro fue expulsado a los 26' de juego por agarrarse a trompadas con Fabián Estoyanoff. El partido estaba 0-0 y luego Nacional perdió 2-0.
Silvera es el único que le hizo goles en más de una ocasión a Mejía, en duelos clásicos.
El golero tiene a favor que le atajó un penal en clásico amistoso de 2024, en el que Silvera debutó con Peñarol y le hizo un golazo de chilena al panameño.
El último jugador contratado por Peñarol que le hizo tres goles a Nacional fue Ignacio Laquintana.
El puntero que llegó a Peñarol en 2021 desde Defensor Sporting le marcó tres goles a Nacional en siete clásicos jugados.
El golero que sufrió los goles de Laquintana fue Sergio Rochet.
Los goles clásicos que sufrió Luis Mejía
|Torneo
| Resultado
| Goles
|Copa Bandes 2014
|1-1 (Nacional 4-2 en penales)
|Rodrigo Viega
| Cuadrangular amistoso 2019
|Peñarol 2-0
|Lo expulsaron 0-0
| Apertura 2019
|1-1
|Guzmán Corujo en contra
| Amistoso en EEUU 2019
|Peñarol 2-1
|Gastón Rodríguez, Darwin Núñez
| Clausura 2019
|0-0
|
|Final Clausura 2019
|Nacional 2-0
|
|Final Uruguayo 2019
|Nacional 1-0
|
|Apertura 2020
|1-1
|David Terans
| Serie Río de la Plata 2024
|1-1 (Nacional 4-1 en penales)
|Maximiliano Silvera
|Serie Río de la Plata 2024
|Nacional 2-0
|
|Apertura 2024
|0-0
|
|Final Intermedio 2024
|1-1 (Nacional 8-7 en penales)
|Leonardo Fernández
| Clausura 2024
|Nacional 2-1
|Gastón Ramírez
| Serie Río de la Plata 2025
|Nacional 3-1
|Eduardo Darias
| Supercopa Uruguaya 2025
|Nacional 2-1
|Diego García
| Apertura 2025
|1-1
|Maximiliano Silvera
|Intermedio 2025
|0-0 (Peñarol 4-2 en penales)
|
|Clausura 2025
|Peñarol 3-0
|Maximiliano Silvera, Emanuel Gularte, Matías Arezo