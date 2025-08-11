Dólar
El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que causa baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Un futbolista que jugó en Peñarol y en Nacional se sumará al Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi

11 de agosto 2025 - 8:48hs
Lionel Messi y Luis Suárez

Lionel Messi y Luis Suárez

Foto: AFP
Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

Se trata de Rodrigo Pastorini, quien además de jugar en los dos grandes también es reconocido por sus ciclos en Wanderers, el club con el que está más identificado.

Práctica-Nacional-DB_53.webp
El diálogo de Gutiérrez con Rodrigo Pastorini en el final del entrenamiento
El diálogo de Gutiérrez con Rodrigo Pastorini en el final del entrenamiento

El atacante de 35 años decidió en esta temporada regresar a Atlético Florida, club de dicha ciudad, en el que se formó y es hincha.

Sorteo de la Divisional D
DIVISIONAL D

Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi debutará contra Academia en la Divisional D del fútbol uruguayo: mirá el fixture y el formato de competencia

El saludo de Suárez y Gallese
MLS

Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas
Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas

Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas

Este fin de semana en Florida corrió el rumor de que el delantero había sido contactado por Sebastián Taramasco, gerente deportivo de Deportivo LSM, quien conoce a Pastorini de su paso por Nacional, para sumarlo al equipo de Suárez y Messi.

0000993251.webp
Con goles de Pastorini y Suárez empataron los aurinegros con los violetas
Con goles de Pastorini y Suárez empataron los aurinegros con los violetas

Y este domingo el propio atacante confirmó su salida de Atlético Florida, tras el empate ante Boquita 1-1 por el Apertura de la Liga de Florida, en el que el delantero anotó el gol de su equipo.

Consultado por si dejará al equipo de la Piedra Alta, señaló afirmativamente, sin dar más detalles.

“Tengo una posibilidad de un equipo en Montevideo y hoy fue mi último partido, pude hacer un gol, no sirvió para que el equipo ganara, pero contento desde donde me toque de sumar a la institución”, dijo a FutbolFlorida.

Embed - Rodrigo Pastorini deja Atlético Florida y se va a jugar al equipo de #LuisSuarez.

Ex Peñarol y ex Nacional

Tras llegar al fútbol profesional con Danubio como su primer equipo, Pastorini pasó a Peñarol, club en el que jugó entre 2011 y 2014 con el título del Uruguayo 2012/13.

0005059016.webp
Pastorini junto a Vigneri (izq.) y Acosta (der.)
Pastorini junto a Vigneri (izq.) y Acosta (der.)

Luego, jugó en Racing de Sayago, tuvo su primer ciclo en Wanderers, con el título del Clausura 2014, pasó a Petrolul Ploieti de Rumania y volvió a los bohemios para jugar entre 2017 y 2019.

Sus buenas actuaciones hicieron que Nacional lo fichara en 2019, siendo campeón con los tricolores, club al que dejó al año siguiente.

1563288405657.webp
Pastorini y Barrientos este martes en Los Céspedes, ante la mirada de Rafa García y Armando Méndez
Pastorini y Barrientos este martes en Los Céspedes, ante la mirada de Rafa García y Armando Méndez

Su carrera continuó luego en Wanderers, Hércules de España, Sud América, Academia Cantolao de Perú y Fidelis Andria de Italia.

Peñarol Nacional Deportivo LSM Luis Suárez Lionel Messi Fútbol Uruguayo

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
PEÑAROL

Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

Mina Bonino y Federico Valverde
ESPAÑA

Mirá cómo vibró Federico Valverde con la goleada de Peñarol sobre Nacional por el Torneo Clausura

Festejo de los jugadores de Peñarol
PEÑAROL

Los dos jugadores que no tendrá Diego Aguirre en Peñarol para el partido del martes ante Racing por Copa Libertadores

Diego Aguirre
PEÑAROL

El día después de Diego Aguirre con Referí: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

