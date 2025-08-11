El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que causa baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Un futbolista que jugó en Peñarol y en Nacional, campeón uruguayo en ambos, se sumará al Deportivo LSM , el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi que se prepara para hace su debut histórico en la Divisional D de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Se trata de Rodrigo Pastorini , quien además de jugar en los dos grandes también es reconocido por sus ciclos en Wanderers, el club con el que está más identificado.

El atacante de 35 años decidió en esta temporada regresar a Atlético Florida , club de dicha ciudad, en el que se formó y es hincha.

El diálogo de Gutiérrez con Rodrigo Pastorini en el final del entrenamiento

Con el club albiceleste fue protagonista la semana pasada de una de las grandes sorpresas de la Copa AUF Uruguay, al superar por 3-1 a Atenas de San Carlos , equipo de la Segunda división profesional.

MLS Video: el impresionante intento de gol de Luis Suárez desde mitad de la cancha que le sacó en la línea un golero que sonó para Peñarol; Inter Miami fue goleado en el derbi

DIVISIONAL D Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi debutará contra Academia en la Divisional D del fútbol uruguayo: mirá el fixture y el formato de competencia

Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas

Este fin de semana en Florida corrió el rumor de que el delantero había sido contactado por Sebastián Taramasco, gerente deportivo de Deportivo LSM, quien conoce a Pastorini de su paso por Nacional, para sumarlo al equipo de Suárez y Messi.

0000993251.webp Con goles de Pastorini y Suárez empataron los aurinegros con los violetas

Y este domingo el propio atacante confirmó su salida de Atlético Florida, tras el empate ante Boquita 1-1 por el Apertura de la Liga de Florida, en el que el delantero anotó el gol de su equipo.

Consultado por si dejará al equipo de la Piedra Alta, señaló afirmativamente, sin dar más detalles.

“Tengo una posibilidad de un equipo en Montevideo y hoy fue mi último partido, pude hacer un gol, no sirvió para que el equipo ganara, pero contento desde donde me toque de sumar a la institución”, dijo a FutbolFlorida.

Embed - Rodrigo Pastorini deja Atlético Florida y se va a jugar al equipo de #LuisSuarez.

Ex Peñarol y ex Nacional

Tras llegar al fútbol profesional con Danubio como su primer equipo, Pastorini pasó a Peñarol, club en el que jugó entre 2011 y 2014 con el título del Uruguayo 2012/13.

0005059016.webp Pastorini junto a Vigneri (izq.) y Acosta (der.)

Luego, jugó en Racing de Sayago, tuvo su primer ciclo en Wanderers, con el título del Clausura 2014, pasó a Petrolul Ploieti de Rumania y volvió a los bohemios para jugar entre 2017 y 2019.

Sus buenas actuaciones hicieron que Nacional lo fichara en 2019, siendo campeón con los tricolores, club al que dejó al año siguiente.

1563288405657.webp Pastorini y Barrientos este martes en Los Céspedes, ante la mirada de Rafa García y Armando Méndez D. Battiste

Su carrera continuó luego en Wanderers, Hércules de España, Sud América, Academia Cantolao de Perú y Fidelis Andria de Italia.