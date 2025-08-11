OSE advierte por nueva modalidad de estafa mediante presunto error en la facturación y corte de servicio

Foto: Inés Guimaraens

OSE advirtió sobre una nueva modalidad de estafa dirigido a sus usuarios, pidiendo estar alerta ante correos electrónicos falsos. Los delincuentes simulan ser la empresa y buscan obtener datos personales y financieros de los clientes.

La maniobra fue detectada en las últimas horas, y los correos fraudulentos tienen la apariencia de ser oficiales, con el asunto "Error en procesar la facturación de OSE". El mensaje falso agrega: “Actualmente no podemos procesar su información debido a la falta de verificación. Además, cualquier facturación o procesamiento de pagos quedará suspendido hasta que recibamos la información completa y correcta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OSE_Uruguay/status/1954545277584474291?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954545277584474291%7Ctwgr%5E24e400d1bfb69937a174cd2af6d5d99e43322662%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fose-advierte-intentos-estafa-delincuentes-simulan-correos-la-empresa-y-piden-datos-personales-n984857&partner=&hide_thread=false Reiteramos advertencia ante la circulación de mensajes falsos donde se solicitan datos personales



Por más información:



0800 1871

*1871



Atención 24 h https://t.co/FLtl93BKz6 — OSE (@OSE_Uruguay) August 10, 2025 A continuación, los estafadores piden los datos del cliente y sugieren hacer clic en un enlace, advirtiendo que sin la actualización de esos datos, el usuario corre el riesgo de perder el servicio.

OSE instó a la ciudadanía a estar atenta y no responder ni proporcionar datos a través de correos electrónicos. La empresa recordó que nunca solicita información confidencial por este medio y que los canales oficiales de contacto son la central gratuita 0800 1871 o el número desde celular *1871, con atención disponible las 24 horas.