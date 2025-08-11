Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Martes:
Mín 
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / DELITO

OSE advierte por nueva modalidad de estafa mediante presunto error en la facturación y corte de servicio

Los correos fraudulentos tienen la apariencia de ser oficiales, con el asunto "Error en procesar la facturación de OSE"

11 de agosto 2025 - 11:21hs
osecorteswebp
Foto: Inés Guimaraens

OSE advirtió sobre una nueva modalidad de estafa dirigido a sus usuarios, pidiendo estar alerta ante correos electrónicos falsos. Los delincuentes simulan ser la empresa y buscan obtener datos personales y financieros de los clientes.

La maniobra fue detectada en las últimas horas, y los correos fraudulentos tienen la apariencia de ser oficiales, con el asunto "Error en procesar la facturación de OSE". El mensaje falso agrega: “Actualmente no podemos procesar su información debido a la falta de verificación. Además, cualquier facturación o procesamiento de pagos quedará suspendido hasta que recibamos la información completa y correcta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OSE_Uruguay/status/1954545277584474291?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954545277584474291%7Ctwgr%5E24e400d1bfb69937a174cd2af6d5d99e43322662%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Fose-advierte-intentos-estafa-delincuentes-simulan-correos-la-empresa-y-piden-datos-personales-n984857&partner=&hide_thread=false

A continuación, los estafadores piden los datos del cliente y sugieren hacer clic en un enlace, advirtiendo que sin la actualización de esos datos, el usuario corre el riesgo de perder el servicio.

Más noticias
Edgardo Ortuño
COMPARECENCIA

Edgardo Ortuño y el presidente de OSE comparecieron en Diputados por cancelación de proyecto en Arazatí

Una entrevista a Arturo Castagnino, gerente general de OSE
AGUA POTABLE

"Nada dicen de cómo enfrentar una emergencia en Aguas Corrientes": exgerente general de OSE cuestiona no construcción de Arazatí

OSE instó a la ciudadanía a estar atenta y no responder ni proporcionar datos a través de correos electrónicos. La empresa recordó que nunca solicita información confidencial por este medio y que los canales oficiales de contacto son la central gratuita 0800 1871 o el número desde celular *1871, con atención disponible las 24 horas.

Temas:

ose Estafa Correo

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcha de maestros. (Archivo)

Maestros paran en escuelas públicas este lunes en Montevideo tras agresión a una directora: tampoco habrá clases el martes por paro del PIT-CNT

Pablo Fabregat
ENTREVISTA

Pablo Fabregat: "Soy figura en Canal 12 y un portero de un banco gana más que yo"

La vicepresidenta Carolina Cosse en el Senado. Archivo
LA AMPLIA

Referentes de Carolina Cosse se alejan de la vicepresidenta y su sector discute su futuro

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo del 5 de Oro del domingo 10 de agosto EN VIVO

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos