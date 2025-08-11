Dólar
/ Nacional / PARO

"Poder vivir con dignidad": trabajadores del Consulado y Embajada de Uruguay en Argentina están de paro por salarios estancados

"No podemos tolerar más dilaciones y vaguedades, que con el paso del tiempo (un año) se transforman en maltrato salarial", sostienen

11 de agosto 2025 - 12:33hs
Embajada y consulado de Uruguay en Argentina

Embajada y consulado de Uruguay en Argentina

Trabajadores del Consulado y Embajada de Uruguay en Argentina anunciaron que están de paro luego de "un año sin ajustes por inflación" y "ningún otro tipo de aumento salarial".

"Luego de un año sin ajuste por inflación, y sin ningún otro tipo de aumento salarial, decidimos visibilizar la tragedia salarial que padecemos quienes ponemos el cuerpo, y el trabajo, tanto en Buenos Aires, como en otras localidades como Gualeguaychú y Colón", expone el escrito del colectivo al que tuvo acceso El Observador.

El grupo apuntó que además otras dependencias, como la Residencia del Embajador, se encuentra en la "misma situación".

Producto de esto, exigen que las autoridades den "una respuesta concreta ya" en vías de solucionar este problema.

"No podemos tolerar más dilaciones y vaguedades, que con el paso del tiempo (un año) se transforman en maltrato salarial", sostienen.

En este marco, recordaron que la "mayoría" de sus sueldos están hoy "por debajo" de la línea de pobreza y señalaron que están "imposibilitados de contar con un sindicato" y de un convenio colectivo de trabajo.

"Solo contamos con el mísero ajuste por inflación para no caer en la desidia y desamparo laboral total", aseguraron.

Así, solicitan también que se les pague antigüedad y se realice una suba del piso del sueldo para "poder vivir con dignidad", y dejar este momento de angustia que "no hace más afectar la salud de sus trabajadores y de sus familias".

Trabajadores embajada Uruguay Argentina

