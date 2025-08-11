Toyota y Suzuki: crecimiento sostenido, innovación y servicio como pilares comerciales

Tras ocho décadas de historia, Ayax no solo mira hacia atrás con orgullo, sino que proyecta el futuro con objetivos comerciales ambiciosos para sus dos marcas representadas: Toyota y Suzuki. Con un enfoque centrado en el cliente, un portfolio de productos sólido y una red de posventa que cubre todo el país, la compañía trabaja para fortalecer su presencia en los segmentos clave del mercado automotor uruguayo.

“Nuestro objetivo principal es mantener el crecimiento sostenido en participación de mercado y potenciar aún más el portafolio híbrido”, afirmaron desde la dirección de Ayax. Este año, los modelos híbridos de Toyota seguirán siendo protagonistas: Corolla Cross, RAV4 y la novedad del Yaris Cross están posicionados como referentes por su eficiencia, tecnología y diseño. “El Corolla Cross se posiciona como un referente en el segmento SUV, combinando diseño, tecnología y eficiencia, en la misma línea, el RAV4 híbrido continúa posicionándose como uno de los SUVs más completos del mercado” agregaron.

La Hilux, en tanto, se mantiene como la favorita del sector agroempresarial y productivo gracias a su “versatilidad, desempeño y confiabilidad”.

80 aniversario de Ayax Un camino posible hacia la sostenibilidad: Ayax y la apuesta por los híbridos

Suzuki apuesta fuerte a la accesibilidad y la tecnología. La nueva generación del Swift, con sistema ADAS, y la versión híbrida del Dzire —ahora con seis airbags y mayor equipamiento— representan avances clave. También destacan el nuevo Celerio con mejoras en seguridad y la vigencia de modelos tradicionales como Alto y Vitara, que siguen liderando en su segmento.

“Suzuki ha sido históricamente una de las marcas más elegidas en el segmento de pasajeros, con modelos que figuran entre los más vendidos hace más de 15 años”, explican desde la empresa. Hoy, su línea híbrida no solo crece, sino que se afianza como una alternativa real para consumidores que buscan eficiencia sin renunciar al respaldo.

“Además de su eficiencia, los modelos de Toyota y Suzuki se destacan por su alto valor de reventa: no solo mantienen su valor en el tiempo, sino que también ofrecen una excelente rotación, asegurando al propietario la demanda de un próximo comprador” agregaron desde la gerencia comercial de Toyota.

De cara a 2026, Ayax prevé incorporar nuevas versiones híbridas, híbridas enchufables y eléctricas, tanto de Toyota como de Suzuki, en sintonía con la evolución tecnológica global y con el ritmo del mercado local.

En el plano comercial, la empresa apuesta por una estrategia multicanal, que combina showroom, atención personalizada y herramientas digitales que agilizan el proceso de compra. Todo esto acompañado por la red de talleres más extensa del país, con 69 puntos autorizados que aseguran respaldo técnico y una experiencia posventa de excelencia.

“El after-sales es el pre-sales del próximo auto. Por eso, en Ayax ponemos al cliente en el centro, no solo en el momento de la venta, sino a lo largo de todo el camino”, enfatizaron.

Ayax cierra así este año especial con una visión clara: seguir creciendo junto a dos marcas globales, con foco en la movilidad sustentable, el servicio de calidad y una relación de largo plazo con sus clientes.