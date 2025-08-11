Un camino posible hacia la sostenibilidad: Ayax y la apuesta por los híbridos

En un escenario automotriz global marcado por el crecimiento de los vehículos eléctricos —especialmente de origen chino— Ayax, representante oficial de Toyota y Suzuki en Uruguay, elige un camino distinto: apostar por tecnologías híbridas y de combustión eficiente como parte de una transición energética progresiva, adaptada a la realidad del país.

“Nuestra estrategia refleja un enfoque responsable y de largo plazo, basado en brindar soluciones accesibles, sostenibles y adaptadas a la realidad local”, explicaron desde la gerencia comercial de la empresa, en línea con la visión corporativa de Ayax, que celebra ocho décadas de trayectoria ininterrumpida en el mercado.

Desde la llegada del Toyota Prius en 2010, Ayax ha liderado el mercado local de vehículos híbridos. Ese primer paso fue más que una innovación tecnológica: fue el punto de partida de una transformación profunda hacia una movilidad más eficiente y amigable con el medioambiente.

La visión que sostiene esta apuesta se basa en el concepto “Multi-Pathway”, promovido por Toyota y Suzuki: múltiples caminos hacia la carbono neutralidad, en lugar de una única solución. “No hay una única vía para todos los mercados. Las tecnologías deben adaptarse a la infraestructura, la matriz energética y las necesidades de cada país”, explicaron.

Toyota, a través de su visión “Beyond Zero”, se plantea como una empresa de movilidad, no solo de automóviles. Esto implica explorar tecnologías como el hidrógeno, optimizar los motores tradicionales y ofrecer soluciones viables a gran escala. Suzuki, por su parte, ha consolidado una línea híbrida liviana y accesible que ya representa una porción importante de sus ventas.

Actualmente, Ayax ofrece una gama híbrida robusta con modelos como Corolla Cross, Corolla Sedán, RAV4 y próximamente Yaris Cross, en el caso de Toyota; y Swift, Fronx, Dzire y Grand Vitara en Suzuki. Esta propuesta se complementa con vehículos tradicionales como Hilux, Celerio, Alto y Jimny, que siguen siendo referentes por su confiabilidad, eficiencia y valor de reventa.

La apuesta por los híbridos se sostiene también en una red de servicios que acompaña al cliente durante toda la vida útil del vehículo: 69 talleres autorizados, una cifra que duplica la cantidad de concesionarios, y un compromiso firme con la experiencia posventa.

“Fuimos los primeros en traer un híbrido a Uruguay. No seguimos una moda, abrimos un camino”, recuerdan desde Ayax. Ese camino, que comenzó hace 14 años, sigue firme y actualizado, con una propuesta coherente que combina tecnología, sustentabilidad y confianza.