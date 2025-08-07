Trabajadores de enseñanza privada adhieren al paro convocado por el PIT-CNT para el martes 12 de agosto: será por 24 horas

Trabajadores de enseñanza privada se adhieren al paro Foto: Inés Guimaraens

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) resolvió parar por 24 horas el martes 12 de agosto en adhesión al paro general convocado por el PIT-CNT para ese día, extendiendo la medida durante toda la jornada. A comienzos de la semana los sindicatos de la educación pública a nivel Primaria y Secundaria habían comunicado que pararían por 24 horas, pero los trabajadores de la enseñanza privada no habían comunicado la resolución hasta este jueves.

"Nos movilizamos por el crecimiento del salario real y para evitar la pérdida del poder de compra. Por la creación de un Fondo Social que garantice el acceso a la salud, con énfasis en salud mental. Por la ampliación de la licencia por cuidados personales y familiares. Por la mejora y extensión de la licencia por estudio", señala el comunicado del Sintep.

image En su plataforma reivindicativa, a la que accedió El Observador, el sindicato destacó que, "con más de 8000 afiliaciones en todo el país y con un nivel de participación creciente en todos los ámbitos del sindicato", la mesa representativa nacional resolvió, por unanimidad, llevar sus demandas a la nueva ronda de negociación colectiva. "Vamos al consejo de salarios con el objetivo de superar las pautas del gobierno, asegurar el crecimiento del salario por encima de la inflación y por mejoras en las condiciones de trabajo y los derechos laborales", afirmó el dirigente del sindicato, Sergio Sommaruga. También resolvieron "acompañar el paro general de nuestro PIT-CNT extendiendo la medida a 24 horas y reforzar la convocatoria a la movilización prevista para la jornada".