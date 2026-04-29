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Este jueves, en la previa del 1° de mayo, es feriado no laborable para un importante número de trabajadores: quiénes tienen libre

Estos funcionarios tendrán dos días consecutivos de descanso, ya que el 1° de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores

29 de abril de 2026 10:23 hs
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El jueves 30 de abril de 2026 será feriado no laborable para un grupo específico de trabajadores en Uruguay, en la antesala del 1° de mayo, Día de los Trabajadores, lo que generará un doble descanso para ese sector.

Se trata del Día del Trabajador Rural, una jornada que rige exclusivamente para quienes desempeñan tareas en esa actividad.

Quiénes tienen libre el 30 de abril

El feriado alcanza a los trabajadores rurales, quienes tendrán dos días consecutivos de descanso —30 de abril y 1° de mayo— en caso de no ser convocados a trabajar.

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La conmemoración fue establecida por la ley N° 19.000, promulgada en 2012, que declara el 30 de abril de cada año como feriado no laborable pago para ese sector.

La normativa también dispone que el Poder Ejecutivo promueva actividades durante esa jornada para destacar la importancia del trabajo rural en el país.

Cómo se paga si se trabaja

Al tratarse de un feriado no laborable, se aplican reglas específicas de remuneración.

En el caso de los trabajadores mensuales:

  • Si no trabajan, cobran el salario habitual
  • Si trabajan, deben percibir el sueldo completo más un día adicional

Además, las horas extra realizadas en esa jornada se pagan con un recargo del 150% sobre el valor hora.

Para los trabajadores jornaleros:

  • Si trabajan, corresponde el pago de doble jornal, según lo establecido en la normativa vigente para el sector rural.

El otro feriado de la semana

El viernes 1° de mayo será feriado no laborable para todos los trabajadores en Uruguay por el Día de los Trabajadores, lo que implicará el cierre de oficinas públicas y de varios sectores privados.

A diferencia de otros feriados trasladables, tanto el 1° de mayo como el resto de las fechas establecidas por ley —como el 1° de enero, 18 de julio, 25 de agosto o 25 de diciembre— se conmemoran el día exacto en que caen y no se trasladan.

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