Por qué el buque Capitán Miranda de la Armada Nacional partió hacia el Caribe

El buque ROU Capitán Miranda de la Armada Nacional de la República Oriental Uruguay inició su viaje de instrucción Nº 36 rumbo al puerto de Willemstad, Curaçao, para participar del encuentro náutico internacional Sail Curaçao 2026 .

El evento, destacado por la presencia de veleros emblemáticos a nivel global como el B.A.P. Unión (Perú), el ARC Gloria (Colombia) y el JS de Elcano (España) , transformará la ciudad capital de una de las islas caribeñas neerlandesas en un polo marítimo de referencia global.

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Durante el desarrollo de Sail Curaçao 2026 , los visitantes podrán recorrer los buques, interactuar con sus tripulaciones y conocer de cerca la vida a bordo de estas emblemáticas embarcaciones. La cita incluirá, además desfiles navales, espectáculos musicales, actividades culturales y una variada propuesta gastronómica.

¿Cómo es el buque ROU Capitán Miranda de la Armada de Uruguay que participará en el encuentro Sail Curaçao 2026?

El Capitán Miranda es un buque de vela de la Armada Nacional de la República Oriental Uruguay, que sirvió originalmente como barco hidrográfico para las investigaciones oceanográficas y la confección de las cartas náuticas, tras lo cual se convirtió en buque escuela en 1977.

De tipo Goleta, muestra una eslora de 60.45 metros, además de una capacidad de desplazamiento 839 toneladas, velocidad de 10,5 nudos y una superficie vélica de 853.35 metros.

image buque ROU Capitán Miranda de la Armada Nacional de la República Oriental Uruguay

De acuerdo con los datos más recientes de posicionamiento recopilados por Vision Maritima, la embarcación mantiene velocidad de crucero (alrededor de 11,6 nudos). Su llegada a Willemstad se prevé para el próximo 2 de mayo en horas de la madrugada, cumpliendo con el cronograma establecido.