Cuál es la casa más antigua de Uruguay

Construida en 1732 y declarada Monumento Histórico Nacional , la Capilla de Narbona del departamento de Colonia reúne entre sus atractivos edilicios ser la casa más antigua de Uruguay .

Rodeada de un monte de ombúes, espinillos, palos borrachos y talas, y perteneciente a la Estancia Narbona , se erige desde hace años como uno de los atractivos más visitados por turistas nacionales y extranjeros.

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Emplazada por encargo del empresario aragonés Juan de Narbona , sirviendo como núcleo de sus tierras, que incluía el oratorio, celdarios de esclavos y una torre de vigilancia, durante gran parte del siglo XVIII fue la única capilla entre Montevideo y Villa Soriano, funcionando como un eje de control social y religioso en la zona.

¿Cómo es la Capilla de Narbona?

image Capilla de Narbona

Perteneciente a la Estancia Narbona, la Capilla de Narbona cuenta con paredes anchas, tejas musleras y celdarios de esclavos que reflejan la arquitectura de lujo colonial en la región.

De poco más de 300 años, a diferencia de otras edificaciones coloniales urbanas, conserva un carácter austero y rural que resistió, incluso, a la caducidad del protagonismo productivo que supo detentar.

Durante décadas permaneció relativamente aislada, lo que contribuyó a preservar buena parte de su fisonomía original. En los últimos años, sin embargo, fue objeto de trabajos de restauración que permitieron poner en valor tanto la capilla como su entorno inmediato, integrándolos a circuitos turísticos de la región.

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Hoy, la Capilla de Narbona forma parte del patrimonio histórico de Uruguay y es una parada destacada para quienes recorren el oeste del país. Dentro de su perímetro aún se preserva la imagen de la Virgen de la Candelaria y bajo la cual descansan los dueños originales de la estancia.

¿Cómo visitar la Capilla de Narbona?

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La Estancia Narbona se ubica en el Paraje Las Víboras, a la altura del kilómetro 263,800 de la Ruta 21. Las visitas son de martes a domingo (excepto los viernes) entre las 9 y las 17, con reserva previa al teléfono (+598) 4540 4154.