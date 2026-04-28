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Qué significa caminar despacio, según la ciencia

Conforme a un análisis observacional de carácter internacional, la lentitud en los pasos denota una condición respecto al envejecimiento biológico.

28 de abril de 2026 12:39 hs
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Un estudio internacional publicado en la revista científica JAMA Network Open halló una asociación entre la función neurocognitiva y física y la velocidad de la marcha en la mediana edad.

Según el análisis, liderado por Line Jee Hartmann Rasmussen, Sean Hogan, Renate Houts y más de 20 autores, la lentitud al caminar denota un envejecimiento biológico acelerado, así como un funcionamiento neurocognitivo deficiente desde la infancia.

“La velocidad de la marcha en adultos está asociada con algo más que el estado funcional geriátrico; también se vincula con el envejecimiento en la mediana edad y la salud cerebral a lo largo de la vida”, sintetiza el informe en su apartado conclusivo.

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El trabajo, elaborado por un equipo de académicos de la Duke University (Estados Unidos), King’s College London (Reino Unido) y la University of Otago (Nueva Zelanda), utilizó datos del Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin, centrado en una cohorte de sujetos “representativos” nacidos entre 1972 y 1973 en ese país del suroeste del Pacífico.

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Relaciones entre la estructura cerebral, el coeficiente intelectual y la velocidad de la marcha a los 45 a&ntilde;os.

Relaciones entre la estructura cerebral, el coeficiente intelectual y la velocidad de la marcha a los 45 años.

La investigación siguió a un grupo de 1037 personas desde su nacimiento, que fue evaluado nuevamente al llegar a los 45 años. Para entonces, la mayoría (904) continuaba participando, y se les midió la velocidad de la marcha en distintas condiciones: a paso normal, mientras realizaban otra tarea al mismo tiempo y a la máxima velocidad posible.

A este mismo grupo se le realizó una amplia batería de pruebas para medir su estado físico (como fuerza, equilibrio y resistencia), su salud general y el ritmo de envejecimiento biológico, además de evaluaciones cognitivas y estudios cerebrales mediante imágenes. Incluso se analizaron aspectos como la apariencia facial para estimar cuán envejecidos parecían.

Como resultado, se compararon factores tanto físicos como mentales, presentes en la adultez o desde etapas tempranas de la vida, y se encontró que estaban asociados con una menor velocidad de la marcha en la mediana edad.

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