Qué significa caminar despacio, según la ciencia

Un estudio internacional publicado en la revista científica JAMA Network Open halló una asociación entre la función neurocognitiva y física y la velocidad de la marcha en la mediana edad.

Según el análisis, liderado por Line Jee Hartmann Rasmussen , Sean Hogan , Renate Houts y más de 20 autores, la lentitud al caminar denota un envejecimiento biológico acelerado , así como un funcionamiento neurocognitivo deficiente desde la infancia.

“La velocidad de la marcha en adultos está asociada con algo más que el estado funcional geriátrico; también se vincula con el envejecimiento en la mediana edad y la salud cerebral a lo largo de la vida”, sintetiza el informe en su apartado conclusivo.

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El trabajo, elaborado por un equipo de académicos de la Duke University (Estados Unidos), King’s College London (Reino Unido) y la University of Otago (Nueva Zelanda), utilizó datos del Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin, centrado en una cohorte de sujetos “representativos” nacidos entre 1972 y 1973 en ese país del suroeste del Pacífico.

image Relaciones entre la estructura cerebral, el coeficiente intelectual y la velocidad de la marcha a los 45 años.

La investigación siguió a un grupo de 1037 personas desde su nacimiento, que fue evaluado nuevamente al llegar a los 45 años. Para entonces, la mayoría (904) continuaba participando, y se les midió la velocidad de la marcha en distintas condiciones: a paso normal, mientras realizaban otra tarea al mismo tiempo y a la máxima velocidad posible.

A este mismo grupo se le realizó una amplia batería de pruebas para medir su estado físico (como fuerza, equilibrio y resistencia), su salud general y el ritmo de envejecimiento biológico, además de evaluaciones cognitivas y estudios cerebrales mediante imágenes. Incluso se analizaron aspectos como la apariencia facial para estimar cuán envejecidos parecían.

Como resultado, se compararon factores tanto físicos como mentales, presentes en la adultez o desde etapas tempranas de la vida, y se encontró que estaban asociados con una menor velocidad de la marcha en la mediana edad.