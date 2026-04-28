El auto eléctrico más vendido del mundo llega a Uruguay: el Geely EX2 debuta con una entrega fuera de lo común

Con más de 465.000 unidades vendidas globalmente en 2025 y el título de "N°1 del mundo" en su segmento , el Geely EX2 desembarca en el país . La marca celebró la llegada de las primeras unidades con una cálida ceremonia de entrega para sus nuevos propietarios.

En un evento cargado de entusiasmo y música en el Shopping de Autos, Geely realizó la entrega oficial de algunas unidades de la primera partida de los Geely EX2 que arribaron al país. La jornada no fue solo una entrega de llaves, sino una verdadera celebración de la que participaron clientes, directivos e influencers de la marca.

Durante la ceremonia, los primeros propietarios del EX2 disfrutaron de un evento diseñado para compartir la alegría de este estreno. Entre obsequios exclusivos y un ambiente festivo, el equipo de Geely brindó una charla detallada sobre las características del vehículo, asegurando que cada cliente conociera a fondo la tecnología de su nuevo auto.

Acompañados por reconocidos influencers vinculados a la marca, los nuevos usuarios pudieron comprobar por qué este modelo es el fenómeno del momento en mercados como Brasil y China.

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Conectividad y Seguridad: Prioridades para Uruguay

El Geely EX2 llega en dos versiones, Pro y Max, equipado para satisfacer las exigencias del conductor local, destacando algunos pilares fundamentales:

Conectividad: El sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla central de 14,6 pulgadas de alta definición, con Apple CarPlay y Android Auto.

El sistema de infoentretenimiento cuenta con una Seguridad Integral: Pensando en la protección de todos los ocupantes, el EX2 incorpora de serie 6 airbags y funciones avanzadas de asistencia a la conducción (ADAS).

Además, ofrece una autonomía de hasta 395 km (NEDC), posicionándose como una opción muy competitiva dentro de su segmento, ideal tanto para el uso diario como para desplazamientos más largos.

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Espacio inteligente y eficiencia

A pesar de su diseño compacto y moderno, el Geely EX2 sorprende por su habitabilidad. Construido sobre la arquitectura GEA de Geely, ofrece un espacio interior líder en su clase. Asimismo, es el único en su segmento en ofrecer un baúl delantero de 70 litros, complementando su versátil capacidad de carga trasera.

Respaldo mundial

El Geely EX2 no es solo un lanzamiento más, es un fenómeno de ventas que alcanzó las 500.000 entregas en apenas 14 meses desde su lanzamiento. Este respaldo internacional llega a Uruguay tras el éxito rotundo del modelo en mercados competitivos como Brasil, donde alcanzó el segundo puesto en ventas de EVs a solo 16 días de su debut.

La llegada del EX2 es parte de la ambiciosa expansión de Geely Auto Group, que en 2025 superó los 3 millones de unidades vendidas globalmente. Con este modelo, la marca busca democratizar la movilidad eléctrica de alta calidad en Uruguay, ofreciendo un vehículo que combina diseño premiado internacionalmente con la eficiencia de la tecnología 11-en-1 de su motor eléctrico.