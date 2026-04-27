Hay que apurarse a comprar el asado para el 1° de mayo, ¿qué pasa y qué solución proponen los carniceros?

Los carniceros advierten que falta asado en el mercado , por lo cual trasladan dos recomendaciones a los consumidores a pocos días de uno de los picos de venta de carne -por el feriado del 1° de Mayo-, realizar la compra con antelación y, si no consiguen ese corte, recurrir a otros que tienen buen precio e incluso rinden más .

José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), informó a El Observador que "hay que estar atentos, ir con tiempo a la carnicería, no dejar para último momento especialmente este año porque la verdad es que hay muy poco asado, se está entregando poco, lejos estamos de que haya asado para todo el mundo como en otros años ".

Puntualizó que "hay poco asado de campo, que es el más económico, y mucho asado de feedlot, que obviamente es un corte diferencial, pero con otro precio".

Algo que incide es que el asado de calidad importado es el que llega desde Argentina, una herramienta "útil para complementar una buena oferta, en Uruguay y Argentina tenemos los mejores asados, pero está entrando poco también y el que viene llega medio caro además ".

Tras señalar que "el 30 de abril es el día del año en el que se vende más asado y en general más carne", otro consejo que señaló al cliente es "tener en cuenta que el asado no es la única opción a la hora de prender la parrilla y pasar un buen 1° de Mayo, hay muy buena calidad y precios en pulpón, que tiene un mejor rendimiento, también por supuesto se puede optar por colita de cuadril, picaña, bife ancho, bife de vacío y otros cortes".

Si el escenario fuese normal, con un abasto fluido, en un 30 de abril la venta de asado se duplica y más con relación a ventas buenas que suele haber para un fin de semana, mencionó a modo de ejemplo de la demanda creciente que habrá durante esta semana.

El dato

En Uruguay el consumo de carnes es de 100,5 kilos por persona al año, con base en datos actualizados a El Observador desde el Instituto Nacional de Carnes (INAC), con una participación de carne vacuna de 49,4 kilos y dentro de los productos bovinos los de mayor demanda (según los carniceros) son carne picada, asados y cortes para milanesas.

El asado: segundo corte más consumido

¿Precios? Desde $ 390 a $ 1.000 el kilo

Con relación al precio de los asados, Fernández explicó que conforme fue pasando el tiempo se fue enriqueciendo el abanico de cortes y calidades, con un rango de precios muy amplio, desde un buen asado de campo a partir de $ 390 a un asado premium de feedlot con carne de marca que puede estar en $ 1.000.

La gente puede en las carnicerías encontrar un asado de campo de primera calidad a $ 390 La gente puede en las carnicerías encontrar un asado de campo de primera calidad a $ 390

Pulpón, colita de cuadrial y otros cortes

Yendo a otros cortes, el pulpón, que también tiene mucha demanda en estos días, "hay que pagarlo $ 100 por kilo que el asado, pero tengamos en cuenta que esa diferencia más que se justifica porque el rendimiento es total, se aprovecha todo, obviamente está la gente que es hincha del hueso... cada corte tiene su público y sus ventajas en la parrilla, o al horno también".

En el caso del bife ancho, "anda más o menos en unos $ 590 el kilo, depende si es uruguayo o brasileño, ahí no estamos viendo diferencia porque en los dos casos la calidad es muy buena, lo que pasa es que la carne brasileña también está subiendo de precio y no tenemos ahora la diferencia que había antes", comentó.

La colita de cuadril, otro corte buscado por la gente, "anda en unos $ 450 el kilo con algunas opciones especiales que pueden llegar a los $ 680", informó.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 19.44.55 José Luis Fernández, presidente de la UVC.

Advertencia para el invierno y el factor pollo y bondiola

Con la mirada más allá del 1° de Mayo, Fernández comentó que "los próximos meses van a ser complicados, vamos a tener un invierno donde el precio de la carne va a estar al alza, hay que saberlo, la carne importada de Brasil no creo sea una gran solución como otras veces lo fue", por lo cual hay que tener en cuenta, detalló, opciones como la carne aviar que tiene un precio bajo y estabilizado, unos $ 160 el kilo del pollo entero fresco y nacional, o $ 200 la bondiola de cerdo importada.

Fernández, sobre el incremento que hubo en los valores de las haciendas en Uruguay, y ahora en gran parte de la región, dijo que "si los carniceros tuviéramos que subir realmente lo que subió la carne uruguaya con hueso, la carne de carcasa, los precios estarían por lo menos un 20% arriba".

El presidente de la gremial que nuclea a los comerciantes con carnicerías tradicionales señaló también que "más allá del tema del precio, de tener mercadería siempre fresca, de buena calidad, con muchas opciones... una gran ventaja sigue siendo que la gente acá le compra a un vendedor que conoce, que da un consejo, a veces pasa que se nos ausentan los clientes, alguno incluso se muda del barrio... y en fechas especiales siempre vuelven y aparecen, el 90% de la gente que elije comprar en la carnicería toma esa decisión no por precio, donde también somos competitivos, pero la toma por un tema de confianza y calidad".

El mundial de fútbol

Admitió que una dificultad está en el cambio de hábitos alimenticios en las nuevas generaciones, donde no prende tan fácilmente esa tradición de prender la parrilla y hacer un asado, algo que, admitió, "tenemos que ayudar a estimularlo, por eso estamos pensando, ahora que se viene el Mundial de Fútbol y habrá muchas juntadas para ver partidos, armar algunas promociones".