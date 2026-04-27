Cría de orca en Punta del Este: especialistas resolvieron avanzar con la eutanasia del cetáceo "priorizando el bienestar del animal"

El Ministerio de Ambiente informó este lunes sobre la situación de la orca varada en la costa de Maldonado , a la altura de Parada 1 de la Playa Mansa de Punta del Este, y confirmó que el animal se encuentra en estado crítico y las autoridades procederán con su eutanasia .

Según el comunicado, tras el aviso de la Prefectura Nacional Naval, el Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) activó los protocolos correspondientes y coordinó acciones con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (MGAP), Bomberos, la Intendencia de Maldonado, el Cecoed, el Municipio de Punta del Este y otras instituciones.

Equipos técnicos de la Facultad de Veterinaria y de la organización RENACE concurrieron al lugar para evaluar y estabilizar al animal , que presentaba un marcado estado de debilidad . Debido a su condición, no fue posible devolverlo al mar.

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El cetáceo recibió atención veterinaria durante toda la noche, pero su evolución fue desfavorable, agravada además por las condiciones climáticas. “Actualmente se encuentra en estado crítico, cursando una fase agónica, lo que hace inviable su reinserción”, indicaron las autoridades.

Ante este escenario, y bajo criterios médicos y éticos, los especialistas resolvieron proceder a la eutanasia, con autorización del Ministerio de Ambiente y de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, priorizando el bienestar del animal.

El organismo señaló además que se tomaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad del equipo que trabajó en el lugar. El cuerpo del animal será trasladado a la Facultad de Veterinaria, donde se realizará la necropsia para determinar las posibles causas del varamiento.

Las autoridades solicitaron a la población no acercarse al área, con el fin de facilitar el trabajo de los equipos especializados.