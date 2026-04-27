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Alejandro Sánchez aseguró que "hay menos delitos que los que había en el gobierno anterior" y confía en que el gobierno "va por buen camino"

Sánchez señaló que desde el gobierno aún no están "conformes" con los resultados que tienen, pero aseguró que actualmente hay "una política que va en el buen camino"

27 de abril de 2026 12:54 hs
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez﻿

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez﻿

Foto: Leonardo Carreño

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a las cifras de delitos durante esta administración y destacó que a día de hoy se registran "menos delitos de los que había en el gobierno anterior".

Este lunes en la mañana, el jerarca habló en rueda de prensa donde fue consultado por los cinco homicidios que tuvieron lugar este fin de semana en el país.

"Esto demuestra que hay que seguir trabajando. No estamos conformes con los resultados que tenemos, pero aquí lo que hay es una política que va en el buen camino, porque han disminuido los homicidios, los hurtos, las rapiñas, el abigeato", dijo.

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"En el año 2025 los delitos disminuyeron respecto al 2024, pero algo más importante, disminuyeron con respecto a la tendencia de los últimos 20 años. Ahora, ¿eso es para conformarse? No", agregó.

Tras esto, señaló la necesidad de "seguir profundizando" las políticas y mantenerse trabajando "para que estas cosas no pasen".

En otro momento del diálogo, y al ser consultado por las críticas de la oposición en cuanto a la mirada positiva del gobierno sobre las cifras de delitos, Sánchez señaló que "medido como se lo quiera medir", hoy "hay menos delitos de los que había en el gobierno anterior".

"Esa es la verdad, no hay otra. ¿Esa disminución es suficiente? No, no lo es, porque tenemos niveles de violencia y delincuencia muy altos, por lo tanto, hay que seguir trabajando", insistió.

"Lo primero es reconocer que hay un camino que está cambiando la tendencia, que ese camino es suficiente, no, no lo es. Hay que seguir profundizando. Ahora, me parece que lo que hay que hacer es fortalecer lo que da resultado. Si logramos revertir la tendencia, donde en los últimos 20 años ha sido solo de crecimiento de los delitos, y ahora tenemos una situación donde disminuyen, creo que se están haciendo algunas cosas bien", cerró.

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