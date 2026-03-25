Sánchez aseguró que plan alternativo presentado por IM para reforma de transporte "no es mejor" que la propuesta original

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , se refirió nuevamente al proyecto de reforma del transporte metropolitano y sostuvo que el plan alternativo presentado por la Intendencia de Montevideo (IM), por el que el gobierno descartó la construcción de un túnel en 18 de Julio, "es mejor que lo que tenemos hoy" , pero no es "mejor" que lo "propuesto originalmente" .

En diálogo con Subrayado (Canal 10), Sánchez destacó el valor del proyecto del túnel y aseguró que daba "más oportunidades" para "bajar los tiempos" y de "revalorizar el Centro de Montevideo" .

"Si el transporte público iba soterrado, obviamente, sobre la superficie de 18 de Julio, que todos sabemos que se ha venido un poco a menos como una centralidad, se podrían hacer muchas inversiones inmobiliarias que podrían generar espacios de paseo, etcétera, que revitalizaran el Centro de Montevideo", dijo y valoró que el soterramiento tenía la capacidad de "evitar la interrupción del sistema" .

Sánchez dijo que acuerdo por la Estación Central "es una gran noticia" para "recuperar" un bien "estratégico" del Estado y "revitalizar una zona muy deprimida"

"El 20 de mayo, para poner un ejemplo, está la marcha por los detenidos desaparecidos, ahí el transporte tiene dificultades para funcionar. Estamos hablando de ómnibus que llevan más de 200 pasajeros, no son los mismos vehículos que tenemos ahora ", marcó.

Tras esto, reiteró que, a su entender, el proyecto del túnel era "una muy buena propuesta".

"Obviamente, esto lo tenemos que hacer en conjunto con los gobiernos departamentales. El gobierno de Montevideo entendió que no compartía la idea de un túnel, tenía dudas con respecto a la duración de la obra, tenía dudas con respecto a los costos y cómo se compatibilizaba con la actual gestión de gobierno, y trajo una propuesta alternativa que es superficial", continuó.

De acuerdo con Sánchez, con el proyecto de la comuna capitalina se "resigna tiempo" y la posibilidad de revalorizar 18 de Julio.

"El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba. Se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí, y esto modifica además la circulación de otras áreas de las calles de la ciudad", apuntó y explicó que para el "gobierno nacional" con el actual plan se "restringen" varios atributos que "tenía la propuesta inicial".

Pese a esto, reiteró que la reforma se trataba de un tema de los gobiernos departamentales y que "el gobierno nacional está tratando de ayudar".

"Hay un conjunto de temas que hay que resolver, pero lo cierto es que el proyecto tal cual estaba, con todos sus atributos, hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos hoy, pero no mejor de lo que habíamos propuesto originalmente", dijo.

En el marco de los planes para avanzar en una transformación en el transporte metropolitano, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas presentó tiempo atrás un proyecto, en cooperación con técnicos y con el apoyo del BID, que incluía la construcción de un túnel exclusivo para ómnibus en 18 de Julio.

La propuesta fue cuestionada por la Intendencia de Montevideo que en la jornada de este martes le presentó al presidente de la República, Yamandú Orsi, un plan alternativo que terminó por convencer al Ejecutivo y que llevó a descartar la construcción de la obra.

"Lo que nos trae la IM es una propuesta que, por supuesto, no tiene los atributos o las ventajas que consideramos que tiene el túnel, pero tiene otras", dijo Orsi en rueda de prensa en las últimas horas y añadió: "Puedo decir que tenemos sobre la mesa una propuesta que resuelve todo por superficie y eso fue lo que tuvimos, que era lo que le habíamos pedido a Montevideo".