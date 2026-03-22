Pereira reconoció que propuesta de Sánchez sobre empresas públicas generó "ruidos" en el FA que "no favorecen en el debate", aunque la idea es "más que aceptable"

Una semana después de que el Frente Amplio cerrara filas para militar el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General, en parte del oficialismo arreció el desconcierto ante una propuesta personal que no había nombrado el mandatario y que lanzó en La Diaria Radio el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez .

Ya sobre el final de la entrevista y como uno de sus argumentos para defender la posición de que el gobierno ha tenido políticas de “izquierda” pero que igual tiene que “hacer más”, Sánchez impulsó que habría que “agarrar a las empresas públicas uruguayas y abrir paquetes de acciones para que los uruguayos puedan poner su dinero”, a raíz del golpe que los fraudulentos fondos ganaderos supusieron para una “enorme porción de la clase media uruguaya”.

En línea con antecedentes como el del proyecto Valentines de UTE, se explayó respecto a que Antel podría “abrir su paquete accionario” para “la participación de pequeños accionistas” que “apalanquen a Antel para ir hacia un desarrollo distinto.

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La repercusión fue tal que algunos dirigentes del MPP bromearon con que no está claro si la propuesta era parte de la nueva apuesta del “Pacha” por salir del rol de golero que ataja penales, si se terminaron subiendo a la ola a raíz de toda la conversación que generó, o si fue un poco de ambas.

Alejandro Sanchez Foto: Leonardo Carreño

Con el correr de los días fueron saliendo nuevos detalles: Sánchez explicó que no propone abrir el paquete accionario de las empresas –lo que hubiera implicado pasarlas al derecho privado– sino que las subsidiarias encargadas de proyectos puntuales puedan tener de socios a ahorristas que adquieran acciones ordinarias, o que se generen fideicomisos en los que el inversor tenga certificados de participación; contó también que hay un grupo de trabajo integrado por la ministra de Industria, Fernanda Cardona, quien por su parte adelantó que podrían repetir las experiencias de Pampa, Arias o Valentines con los próximos parques solares de UTE, como el de Baygorria.

“Se trata de construir patrimonio que hoy no tenemos, no de vender el que ya existe”, afirmó en el taller anual del Regional Interior del MPP en Rocha. “Y se trata de canalizar el ahorro nacional que hoy está en la rosca financiera hacia la rosca productiva”, defendió ante sus compañeros.

Por fuera del ruido de las redes, en el Frente Amplio hubo una reacción a dos tiempos. “Al final estaba de acuerdo con el Pacha”, graficó un dirigente de la dirección del Partido Socialista cuyo primer reflejo fue similar al del senador de la agrupación, Gustavo González, quien aseveró que la propuesta no es parte del programa de gobierno.

Más por las formas que por el contenido, varios dirigentes del Secretariado Ejecutivo del FA plantearon el lunes pasado en la Huella de Seregni que el episodio desordenó la comunicación política apenas unos días después de que el discurso de Orsi en la Asamblea General fuera valorado en la cúpula de la organización como un hito para alinear a toda la tropa.

Otro de los planteos apuntó contra los matices introducidos al proyecto del Ministerio de Justicia al otro día de que el mandatario anunciara el envío del proyecto de ley al Parlamento. “Se le está sacando el bastón de apoyo al presidente”, ilustró uno de los presentes.

Consultado por El Observador, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confesó que conversó sobre el tema con el propio Sánchez y que “él comparte” que “un tema de esta sensibilidad hubiera sido mejor procesarlo de otra manera, o procesarlo previamente en la Mesa Política”.

La interpretación de Pereira –encargado de hacer la síntesis en la última reunión del Secretariado– va en línea con la reacción de la vicepresidenta Carolina Cosse. “Para mí fue una sorpresa, no conocía para nada la propuesta. Cada uno es libre de proponer lo que quiera, obviamente, la libertad es libre”, sostuvo varios días después. “Hay ámbitos colectivos donde me parece que estas cosas tienen que trabajarse, porque estamos hablando ni más ni menos que de las empresas públicas”.

Festejos del Frente Amplio en las elecciones departamentales Festejos del Frente Amplio en las elecciones departamentales Foto: Inés Guimaraens

El presidente del Frente Amplio defendió la iniciativa de Sánchez y expuso que “planteado así” –en términos de que no implica privatizar las empresas públicas sino de abrir proyectos a la inversión de pequeños ahorristas– “es más que aceptable, pero la gente lo interpretó muy distinto”. “Esos ruidos no nos favorecen en el debate”, reconoció.

En una línea similar se expresaron representantes de las bases y de los sectores el lunes pasado, siempre en torno a las formas y no respecto al contenido, sobre el que hay bastante consenso, salvo matices. “Necesitamos tener la misma línea de comunicación. No podemos despertarnos con una contradicción por la prensa, porque eso enoja al militante, y es el enojo más difícil de revertir”, expuso un dirigente que estuvo presente en ese encuentro.

El presidente del Frente Amplio reiteró que en la coalición izquierdista tienen un “problema en la acción política” y que no están “sintonizando adecuadamente” con sus votantes, tanto con los que apoyaron al Frente en primera vuelta como con los que prestaron su voto a favor de Orsi en el balotaje.

Pereira sostuvo que una de sus apuestas para “resolverlo” será la reedición del programa El Frente te escucha, que comenzará el 28 de abril en Río Negro. El dirigente detalló que ese proyecto “se mantiene vivo por tres años” y que procurará la “suficiente cercanía” para “escuchar”, “anotar demandas sociales”. “Vamos a acercar al gobierno a la sociedad”, comprometió.

El presidente frenteamplista admitió que una tarea de la fuerza política será “ordenarse” y planteó que “sería hacer la fácil” culpar solamente a la “comunicación”, sino que hay otros aspectos vinculados al “cambio de humor social” y a las “expectativas que tiene la sociedad”.

Pereira defendió además que “aunque el Frente Amplio esté teniendo dificultades en las encuestas, sigue siendo el mayor partido del Uruguay” y que “está mejor calificado que la oposición”. “Pero eso sería un conformismo absurdo”, reiteró.

Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez Yamandú Orsi en su regreso a Uruguay tras una visita oficial a Italia junto con Alejandro Sánchez Foto: Gastón Britos / FocoUy

Sánchez a la cancha

Salvo contados cruces en redes y de unos cuántos reclamos a nivel de las bases, la iniciativa en torno a las empresas públicas logró un cierto consenso en el oficialismo e incluso el último Comité Central del Partido Comunista abrió la puerta a discutirlo, aunque marcó un perfil propio.

También recogió simpatías en el arco opositor, aunque el secretario de la Presidencia chicaneó respecto a que nunca estará “en el club de los neoliberales” que salieron a “abrazarlo”.

La propuesta –que reivindicó un viejo planteo de José Mujica– motivó de hecho una transmisión en vivo de Sánchez por YouTube el domingo por la noche, un espacio coordinado con el equipo de comunicación del MPP que prometió mantener con mayor asiduidad.