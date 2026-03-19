Orsi descartó enviar la venia al Parlamento para ratificar a Mónica Ferrero: "Nadie manda un nombre para que se lo coman los perros"

El presidente Yamandú Orsi descartó enviar la venia para ratificar a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , como pidió la oposición.

Orsi aseguró en una conversación informal con periodistas en Torre Ejecutiva, en la que estaba El Observador, que la situación no se resuelve de la manera que pretende la oposición , ya que la designación de una persona al frente de la Fiscalía de Corte es algo que se debe manejar a "nivel parlamentario" y con conversaciones formales.

El mandatario consideró que este tipo de cosas no se resuelven "por carta" y que nadie "manda un nombre para que se lo coman los perros".

La coalición respaldó a Mónica Ferrero y aseguró que será la fiscal de Corte "hasta 2030"

Oposición convocó a Orsi a mandar al Parlamento la venia para confirmar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte

Orsi dijo días atrás en una rueda de prensa que nunca le había quitado el respaldo ni cuestionado a Ferrero, pero reconoció que sería bueno que el sistema político pudiera nombrar a un titular para la Fiscalía General de la Nación .

Consultado en ese momento sobre el apoyo de la oposición a Ferrero –y la disposición a votarla–, ironizó: "Ah, me paso para la oposición".

"Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica, pero yo no cuestioné... Una y otra vez. El fiscal de Corte de mi país... Yo soy el presidente de la República. Imagínense lo que sería para un país lo que sería que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte", agregó el mandatario.