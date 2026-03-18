Orsi dijo que nunca cuestionó ni quitó el respaldo a Mónica Ferrero, pero que sería bueno "nombrar a un fiscal"

El presidente de la República , Yamandú Orsi , aseguró que nunca le quitó el respaldo ni cuestionó a Mónica Ferrero , pero reconoció que sería bueno que el sistema político pudiera nombrar a un titular para la Fiscalía General de la Nación .

Orsi ironizó con que está de acuerdo con la oposición en respaldar a Ferrero. " Ah, me paso para la oposición ", dijo en rueda de prensa desde Soriano, donde participó en la Expo Activa.

" Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica, pero yo no cuestioné ... Una y otra vez. El fiscal de Corte de mi país... Yo soy el presidente de la República. Imagínense lo que sería para un país lo que sería que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte", agregó el mandatario.

La coalición respaldó a Mónica Ferrero y aseguró que será la fiscal de Corte "hasta 2030"

Oposición convocó a Orsi a mandar al Parlamento la venia para confirmar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte

" Sería bueno darle la formalidad que tiene que tener , pero en ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo a Mónica. Es el fiscal que tenemos y si surgen propuestas, y la de Ferrero es una, sería bueno que lo analizáramos y lo pudiéramos respaldar o, por lo menos...", sostuvo.

Este martes los dirigentes políticos de la oposición dieron una conferencia de prensa para respaldar públicamente a Ferrero y garantizar que no votarán a otra persona como fiscal de Corte mientras dure el período. El Frente Amplio necesita mayorías especiales para designar un nuevo fiscal de Corte, en caso de que se dispusiera a hacerlo.

"Antes de nosotros hablar, hablaron. Ya dijeron: 'No, no vamos a discutir nada'. Y bueno, no discutimos nada", respondió el presidente sobre la postura de la oposición.

Aunque Orsi respaldó a Ferrero, reconoció que "sería bueno que se nombrara un fiscal" y que no sucediera lo que pasa hoy que "quedó en lugar de". Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha enviado un proyecto de ley para nombrar formalmente a Ferrero en ese cargo.

La fiscal, titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno, pasó a ocupar la máxima autoridad de la institución con la jubilación de Juan Gómez, por ser la fiscal penal de Montevideo con mayor antiguedad.

De esta manera, quedó como subrogante en el cargo. Gómez, a su vez, se encontraba subrogando a Jorge Díaz, el último fiscal de Corte votado en el Parlamento diez años atrás.

La respuesta de la oposición

Tras escuchar las declaraciones de Orsi, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, pidió al presidente que envíe la venia al Senado para ratificar a Ferrero en el cargo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/2034306938339537025&partner=&hide_thread=false Presidente @OrsiYamandu si -como dice- apoya a Ferrero como Fiscal General, mande la solicitud de venia al @SenadoUy para designarla como titular.

Le reiteramos que los 14 senadores de la Coalición Republicana votarán a favor. https://t.co/5zam4DPHrd — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) March 18, 2026

En una línea similar se expresó el senador blanco Rodrigo Blás. "Esperamos entonces que envíe la solicitud para su nombramiento ya que tiene iniciativa privativa en el tema", tuiteó.