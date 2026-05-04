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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 5 de mayo

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana oscilarán entre 11 °C y 21 °C, según Inumet

4 de mayo de 2026 21:00 hs
Archivo. Inumet pronosticó una mañana de cielo nuboso y cubierto

Archivo. Inumet pronosticó una mañana de cielo nuboso y cubierto

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 5 de mayo una jornada mayormente cubierta en todo el país, con presencia de nieblas y neblinas durante la mañana y el desarrollo de precipitaciones y tormentas en varias regiones hacia la tarde y noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se prevé un día nuboso y cubierto desde la mañana, con neblinas y bancos de niebla, y vientos del noroeste entre 10 y 30 km/h. Hacia la tarde y la noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con persistencia de neblinas y vientos del noroeste al noreste entre 10 y 20 km/h, con períodos de calma. Las temperaturas oscilarán entre 11 °C y 21 °C.

Este

En el este, la jornada comenzará con nubosidad y baja visibilidad debido a nieblas y neblinas, con vientos del noroeste entre 10 y 20 km/h. Con el correr del día, el tiempo desmejorará y se esperan precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche, con vientos del norte entre 10 y 30 km/h. La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima de 23 °C.

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Oeste

Para el oeste del país, Inumet prevé condiciones inestables desde la mañana, con cielo nuboso a cubierto, probables precipitaciones y tormentas, y presencia de nieblas. Los vientos soplarán del noroeste entre 10 y 30 km/h. En la tarde y noche continuará cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, y vientos del norte entre 10 y 20 km/h. Las temperaturas irán de 11 °C a 25 °C.

Norte

En el norte se espera el mayor nivel de inestabilidad, con cielo cubierto desde la mañana y desmejorando con precipitaciones y tormentas, acompañadas de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del norte entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y noche persistirán las precipitaciones y tormentas, con vientos en el mismo rango y períodos variables. Las temperaturas oscilarán entre 13 °C y 28 °C.

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