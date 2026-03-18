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Oposición convocó a Orsi a mandar al Parlamento la venia para confirmar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte

El presidente dijo que no tiene reparos contra la funcionaria y que se le debe dar al cargo la formalidad que requiere

18 de marzo de 2026 14:05 hs
Andrés Ojeda y Mónica Ferrero

Andrés Ojeda y Mónica Ferrero

Fotos: FocoUy

Desde la oposición convocaron al presidente Yamandú Orsi a enviar al Parlamento la solicitud de venia para confirmar en el cargo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, luego de que el mandatario declarara públicamente que no tiene reparos contra la funcionaria y que sería bueno que se le diera al cargo "la formalidad que tiene que tener".

Es así que el secretario general y senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, tuiteó:

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En la misma linea fue el senador herrerista Rodrigo Blás.

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Orsi aseguró este miércoles que nunca le quitó el respaldo ni cuestionó a Ferrero, pero reconoció que sería bueno que el sistema político pudiera nombrar a un titular para la Fiscalía General de la Nación.

Orsi ironizó con que está de acuerdo con la oposición en respaldar a Ferrero. "Ah, me paso para la oposición", dijo en rueda de prensa desde Soriano, donde participó en la Expo Activa.

"Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica, pero yo no cuestioné... Una y otra vez. El fiscal de Corte de mi país... Yo soy el presidente de la República. Imagínense lo que sería para un país lo que sería que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte", agregó el mandatario.

"Sería bueno darle la formalidad que tiene que tener, pero en ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo a Mónica. Es el fiscal que tenemos y si surgen propuestas, y la de Ferrero es una, sería bueno que lo analizáramos y lo pudiéramos respaldar o, por lo menos...", sostuvo.

Este martes los dirigentes políticos de la oposición dieron una conferencia de prensa para respaldar públicamente a Ferrero y garantizar que no votarán a otra persona como fiscal de Corte mientras dure el período. El Frente Amplio necesita mayorías especiales para designar un nuevo fiscal de Corte, en caso de que se dispusiera a hacerlo.

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