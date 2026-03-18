Oposición convocó a Orsi a mandar al Parlamento la venia para confirmar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte

Desde la oposición convocaron al presidente Yamandú Orsi a enviar al Parlamento la solicitud de venia para confirmar en el cargo a la fiscal de Corte , Mónica Ferrero , luego de que el mandatario declarara públicamente que no tiene reparos contra la funcionaria y que sería bueno que se le diera al cargo "la formalidad que tiene que tener" .

Presidente @OrsiYamandu si -como dice- apoya a Ferrero como Fiscal General, mande la solicitud de venia al @SenadoUy para designarla como titular. Le reiteramos que los 14 senadores de la Coalición Republicana votarán a favor. https://t.co/5zam4DPHrd

Orsi aseguró este miércoles que nunca le quitó el respaldo ni cuestionó a Ferrero , pero reconoció que sería bueno que el sistema político pudiera nombrar a un titular para la Fiscalía General de la Nación .

Muy bien . Esperamos entonces que envía la solicitud para su nombramiento ya que tiene iniciativa privativa en el tema . @Herrerismo @PNACIONAL https://t.co/rAvrt7KjE6

Orsi ironizó con que está de acuerdo con la oposición en respaldar a Ferrero. "Ah, me paso para la oposición", dijo en rueda de prensa desde Soriano, donde participó en la Expo Activa.

"Si tiene que ser Mónica, que sea Mónica, pero yo no cuestioné... Una y otra vez. El fiscal de Corte de mi país... Yo soy el presidente de la República. Imagínense lo que sería para un país lo que sería que el presidente no respaldara a la fiscal de Corte", agregó el mandatario.

"Sería bueno darle la formalidad que tiene que tener, pero en ningún momento en mi cabeza ha estado sacarle el apoyo a Mónica. Es el fiscal que tenemos y si surgen propuestas, y la de Ferrero es una, sería bueno que lo analizáramos y lo pudiéramos respaldar o, por lo menos...", sostuvo.

Este martes los dirigentes políticos de la oposición dieron una conferencia de prensa para respaldar públicamente a Ferrero y garantizar que no votarán a otra persona como fiscal de Corte mientras dure el período. El Frente Amplio necesita mayorías especiales para designar un nuevo fiscal de Corte, en caso de que se dispusiera a hacerlo.