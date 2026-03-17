La coalición respaldó a Mónica Ferrero y aseguró que será la fiscal de Corte "hasta 2030"

Los legisladores de la oposición respaldaron en conferencia de prensa a Mónica Ferrero como fiscal de Corte y anunciaron que si el gobierno decide no enviar su venia al Senado, "la fiscal hasta 2030 seguirá siendo Mónica Ferrero" .

"Esta coalición ha resuelto garantizar la continuidad de Mónica Ferrero al frente de la Fiscalía General de la Nación" , comenzó asegurando el senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda.

Esto significa que la oposición no acompañará ninguna moción en el Senado que no sea la ratificación de Ferrero en el cargo.

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"En primer lugar, le decimos públicamente al presidente [Yamandú Orsi] que si envía la venia para designar como fiscal titular a Mónica Ferrero, tiene aquí 14 votos que la van a acompañar y si decide no hacerlo, nosotros desde aquí le comunicamos que la fiscal hasta 2030 seguirá siendo Mónica Ferrero ", continuó.

El gobierno, para designar a un nuevo fiscal de Corte, debe contar con la venia de tres quintos de los componentes del Senado, una mayoría especial de 18 sobre 30. De esta manera, el respaldo de la coalición es un gesto simbólico y un mensaje de que la oposición no votará en el Senado la designación de otro fiscal que no sea Ferrero.

El senador colorado también apuntó al Frente Amplio (FA) y señaló que hasta el momento no recibieron de su parte los "motivos" referidos al "cuestionamiento" a Ferrero.

"Razón por la cual incluso creemos que esos argumentos tienen más carácter de otras cuestiones y no funcionales", apuntó el colorado.

"Contra los manoseos, los runrunes, los trascendidos de prensa, las notas que no tienen encomillados de gente que tira la piedra y esconde la mano, esta coalición da rumbo, certeza y garantía a quizá uno de los lugares más importantes donde hay que darlo", cerró.

Tras Ojeda, tomó la palabra el senador Javier García, que afirmó que "la trayectoria personal, profesional y ética" de Ferrero es la que "habilita el respaldo de esta coalición".

"Que da al mismo tiempo una señal de estabilidad institucional muy clara. Un mensaje de tranquilidad a la institución, que necesita trabajar sabiendo quién no va a ejercer su dirección por los próximos años. No puede vivir una institución como la Fiscalía permanentemente en discusión desde el punto de vista político", expresó.

Para finalizar, el senador nacionalista afirmó que con esta conferencia el "mensaje" que están dando es uno que "da certeza, tranquilidad, garantías e institucionalidad en el Uruguay".

En la ronda de preguntas, Ojeda fue consultado sobre si se contactó a Ferrero para saber si ella deseaba continuar y este respondió que sí.

"Hemos hablado en más de una oportunidad sobre esto. Ella, una vez más y otra también, afirmó su compromiso con la causa", dijo.