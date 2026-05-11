Otra baja en Peñarol: Franco Escobar sufrió un cabezazo en la nuca, tuvo un corte con sangrado y debió dejar el partido ante Cerro Largo

Cada partido que pasa, Peñarol suma complicaciones en el rubro sanitario. Las lesiones se multiplican y se generan por razones de todo tipo y color. Este lunes, en el cierre del Torneo Apertura donde el aurinegro visitó a Cerro Largo, el defensor argentino Franco Escobar tuvo que dejar la cancha en el primer tiempo tras sufrir un golpazo en la cabeza.

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Iban 33 minutos de juego cuando en un pelotazo largo, Escobar, que se había quedado arriba tras una pelota quieta, saltó y fue en procura de un cabezazo.

Logró cabecear la pelota, pero de atrás llegó como una tromba el defensor Santiago Franca quien lo chocó de atrás , lo desestabilizó a la altura de la espalda y luego, accidentalmente, chocó su cabeza contra la nuca.

El que llevó la peor parte fue Escobar.

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Pero ambos jugadores terminaron con un corte en la cabeza.

A Franca lo atendieron parado y le colocaron un aparatoso vendaje blanco en la cabeza.

A Escobar lo atendió Daniel Zarrillo junto a otros integrantes de la sanidad aurinegra.

En determinado momento, Escobar no pudo contener las lágrimas, porque se vio venir que se le terminaba el partido y con fuerza de rebeldía quería seguir en cancha.

El jugador, de un mal semestre, había tenido un cruce en el Campeón del Siglo con hinchas de Peñarol en la Tribuna Henderson, en ocasión del partido contra Defensor Sporting, el lunes de la semana pasada.

Eso generó que cuando Peñarol llegó a Buenos Aires el miércoles para jugar el jueves contra Platense por Copa Libertadores, el jugador fuera interceptado por un barra de Peñarol con el que tuvo un diálogo. Según dirigentes de Peñarol y el propio jugador, el tema fue zanjado en buenos términos.

Seis minutos después del golpe, Escobar fue sacado de la cancha este lunes en camilla.

Minutos después fue trasladado en ambulancia a realizarse estudios en un hospital de Melo.

Los lesionados de Peñarol

Peñarol sigue con un montón de lesionados.

Emanuel Gularte sufrió un desgarro con una desinserción del músculo y no juega desde marzo. El presidente Ignacio Ruglio dijo hace dos semanas que estaba a la orden para volver. Pasaron muchos partidos desde entonces.

Eduardo Darias, según palabras de Diego Aguirre, iba a volver a las canchas el jueves contra Platense. Ni siquiera viajó. Hoy tampoco entró en la convocatoria. Sufrió una lesión muscular en el sóleo.

Luis Angulo sufrió una distensión muscular. Se lesionó ante Liverpool y se resintió contra Corinthians. Lleva tres partidos al margen contando el de hoy.

Franco "Cepillo" González se lesionó al cabo del primer tiempo ante Defensor Sporting. Diego Aguirre dijo que lo sacó por precaución. Lleva dos partidos sin entrar en la convocatoria por una lesión muscular.

Eric Remedi salió a los 10 minutos del partido contra Platense por un episodio de "conmoción cerebral". Luego se supo que el jugador venía siendo tratado por un problema en el oído que le generaba pérdida de equilibrio y presión en la cabeza, según informó el presidente Ruglio

Además, Mauricio Lemos fue parado este lunes por el entrenador Diego Aguirre porque al igual que Matías Arezo venía acumulando muchos minutos.

Leonardo Fernández fue operado de rotura de ligamentos.

Nahuel Herrera fue operado en el hombro.

Javier Cabrera está en el tramo final de su recuperación de rotura de ligamentos.

Brandon Álvarez tuvo pubalgia.

Lorenzo Couture tuvo fractura de clavícula.