Sánchez dijo que acuerdo por la Estación Central "es una gran noticia" para "recuperar" un bien "estratégico" del Estado y "revitalizar una zona muy deprimida"

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , celebró este miércoles como “una gran noticia” el acuerdo del Estado con la firma Glenby SA para retomar la histórica Estación Central General Artigas en el barrio de la Aguada, tras la votación favorable en el directorio del Banco Hipotecario (BHU).

El jerarca dijo a El Observador que trabajaron durante meses junto al BHU, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para llegar a buen puerto con las negociaciones, que vienen desde el gobierno pasado.

“Es una gran noticia porque recuperamos un bien inmueble patrimonial estratégico para la órbita del Estado y además para poder revitalizar una zona de Montevideo que está muy deprimida, en términos de los proyectos culturales e inmobiliarios que se puedan realizar en esa área”, sostuvo “Pacha” Sánchez.

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“Lo hicimos en una negociación que creo que ha sido beneficiosa para ambas partes pero particularmente desde el Estado entendemos que logramos resolver un viejo litigio que llevaba muchos años, que lo hicimos por una suma razonable y que además va a permitir que ciertas deudas que se habían generado se resuelvan de parte de los privados”, defendió el secretario de la Presidencia.

0015441360.webp Estación Central General Artigas F. Pena

Sánchez advirtió no obstante que “no se ha concretado” aún el pasaje de la estructura al MTOP, dado que primero un juez debe homologar el acuerdo, tal como adelantó El Observador. “Una vez que tengamos el proceso culminado haremos una comunicación oficial sobre lo que hacemos”, concluyó.

El predio histórico fue construido a fines del siglo XIX, pero no ve la llegada del tren desde febrero de 2003.

Durante la segunda administración de Julio María Sanguinetti se propuso el reimpulso de este barrio céntrico deprimido con el denominado "Plan Fénix".

La iniciativa incluía un reciclaje de la Estación Central, la construcción de centros culturales, hipermercados y grandes torres de edificios, además de peatonales y parques con juegos para niños, pero los proyectos fracasaron y la resurrección de la zona quedó por el camino.

Glenby SA, del empresario Fernando Barboni, había ganado la concesión en 1998. Con la caída del proyecto se desencadenaron una serie de juicios que se prolongaron por décadas, incluida una demanda milmillonaria al Estado por parte del privado.

Ahora, los tres predios -el de la Estación Central y los dos de la playa de maniobras- pasarán a manos del Ministerio de Transporte.