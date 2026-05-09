Álvaro Rodríguez volvió a anotar un gol tras más de tres meses en el empate entre Elche y Alavés por LaLiga de España: mirá el gol del uruguayo

El uruguayo Álvaro Rodríguez volvió a anotar un gol después de más de tres meses en el empate 1-1 de su equipo el Elche ante el Alavés, en lo que fue un encuentro clave por la lucha por la salvación en LaLiga de España .

A los 51 minutos el español Toni Martínez le dio la ventaja de penal al Alavés, que también contó con la presencia del uruguayo Carlos Protestoni desde los 82 minutos del partido.

La victoria dejaba al Alavés por encima del Elche en la tabla baja de LaLiga, pero a los 72 un gran centro de Josán Fernández desde la izquierda llegó a la cabeza de Álvaro Rodríguez , que conectó un potente cabezazo que le dio el 1-1 a los franjiverdes.

Es el sexto gol de Toro en LaLiga española , en la que no anotaba desde el 31 de enero , en la derrota 3-1 contra el Barcelona . Tiene además cinco asistencias en su registro personal.

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El uruguayo nacido en España de 21 años, hijo del exfutbolista Daniel Gregorio Rodríguez, lleva 33 partidos disputados esta temporada con el Elche (dos por la Copa del Rey y el resto por la liga), en los que disputó un total de 2.134 minutos, lo que da un promedio de 64 minutos por encuentro.

Con el empate, Elche quedó en el puesto 15 de LaLiga con 39 puntos, a dos unidades del Alavés, que permaneció en el lugar 18, en zona de descenso. En medio de ambos están el Mallorca y el Girona con 38 puntos cada uno, pero ambos con un partido menos.

Quedan tres fechas para el final de LaLiga de España. Elche deberá enfrentarse al Betis (local), Getafe (local) y Girona (visitante), mientras que el Alavés terminará su torneo contra el Barcelona (local), Real Oviedo (visitante) y el Rayo Vallecano (local).