Sánchez aseguró que las intendencias tendrán la "última palabra" sobre la reforma del transporte metropolitano

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , adelantó que esta tarde esperan "una respuesta" por parte de los intendentes de Montevideo — Mario Bergara — y Canelones — Francisco Legnani — sobre el proyecto de reforma del transporte metropolitano y señaló que los gobiernos departamentales serán quienes tendrán la "última palabra" en cuanto a la iniciativa.

"Todos sabemos que tenemos un problema en el área metropolitana" , reconoció Sánchez en rueda de prensa. " Estamos tratando de buscar una solución . Se puso una propuesta arriba de la mesa y evidentemente son las intendencias y los gobiernos departamentales quienes tienen la última palabra, porque es parte de su competencia", agregó.

Tras esto, adelantó que en el correr de esta tarde está prevista una reunión con las intendencias de Canelones y Montevideo, donde esperan recibir una "respuesta de ambos gobiernos sobre la propuesta" o la presentación de "alternativas que ellos entiendan se puedan llevar adelante para solucionar el problema de la movilidad" .

Pereira reconoció que propuesta de Sánchez sobre empresas públicas generó "ruidos" en el FA que "no favorecen en el debate", aunque la idea es "más que aceptable"

"El gobierno ha hecho una propuesta que creemos que tiene la solvencia de estudios y la capacidad de poder resolver el problema integralmente" , dijo después, y reiteró que serán las intendencias quienes se encargarán de "resolver los aspectos de la movilidad".

Proyecto de parque solar en Baygorria

Sánchez también se refirió al proyecto de creación de un parque solar fotovoltaico en Baygorria, que se financiará mediante la inversión de ahorristas, y aseguró que el plan va "en la misma dirección" que su idea de abrir un paquete accionario con las empresas públicas.

Días atrás, y en entrevista con La Diaria Radio, Sánchez señaló la necesidad de "abrir paquetes de acciones" para que de esa forma el "ahorro nacional" pueda ponerse "en las empresas públicas uruguayas".

"Capaz que lo que tiene que generarse son condiciones para que los usuarios de Antel podamos tener acciones de Antel", agregó, poniéndola como ejemplo.

Hoy, consultado por el proyecto en Baygorria que fue anunciado por el Poder Ejecutivo este lunes, destacó la "experiencia" de UTE en "este tipo de proyectos" y marcó la necesidad de "generar instrumentos para canalizar" el ahorro nacional "hacia el desarrollo productivo".

Tras esto, aseguró que luego de la Semana de Turismo elevará una "propuesta integral" que presente "instrumentos variados que permitan canalizar con mucha más fuerza el ahorro nacional".

"Hay que prever que los pequeños ahorristas, cuando decidan enajenar sus acciones, las tengan que hacer a la empresa pública y no a un tercero que podría tomar el control", añadió.