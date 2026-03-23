UTE prepara emisión de deuda para parque solar con foco en pequeños ahorristas

La estatal UTE volverá al mercado de capitales uruguayo en el correr de este año, según informaron este lunes el presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona. En esta oportunidad, se trata de una operación de deuda para financiar la construcción de un parque solar fotovoltaico —que sería el cuarto propiedad de la empresa eléctrica— en Baygorria, entre los departamentos de Durazno y Río Negro.

La obra implicaría una inversión estimada en US$ 30 millones y se financiará mediante una emisión de obligaciones negociables (ON). Según adelantaron las autoridades, el instrumento estará dirigido a pequeños y medianos ahorristas, con un monto mínimo de inversión previsto en torno a los US$ 200.

El esquema contempla una tasa fija y el pago semestral de intereses, con un plazo estimado de unos cinco años, al cabo del cual se devolverá el capital invertido. La moneda de la emisión –dólares, pesos o unidades indexadas- no está definida.

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A diferencia de instrumentos como las acciones o los certificados de participación en fideicomisos —utilizados, por ejemplo, en algunos parques eólicos—, en este caso el inversor no adquiere participación en el proyecto ni depende de su desempeño . Se trata de un instrumento de deuda: quien invierte actúa como acreedor de UTE, percibe una renta fija previamente definida y recupera el capital al vencimiento.

Durante el anuncio, Orsi señaló que la iniciativa apunta a “captar ahorro individual” y ofrecer una alternativa de inversión con certidumbre, canalizando recursos de particulares hacia proyectos de infraestructura energética.

Por su parte, Cardona indicó que el proyecto corresponde a una planta de aproximadamente 30 megavatios y que, además de avanzar en energía solar, busca dinamizar el interior del país. En ese sentido, explicó que la colocación se realizará a través de bancos, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía.

La ministra también adelantó que el gobierno evalúa la posibilidad de desarrollar nuevas plantas bajo un esquema similar. En caso de que la demanda de inversores supere lo previsto para Baygorria, existe la opción de ampliar la iniciativa con otro proyecto financiado de la misma manera.

Según destacó, la propuesta busca competir con instrumentos tradicionales de ahorro, como los depósitos a plazo fijo, ofreciendo una alternativa de inversión con rentabilidad para los pequeños ahorristas, al tiempo que contribuye al desarrollo de la matriz energética renovable del país.

El proceso se encuentra en fase preliminar. La propuesta ingresará al Directorio de UTE en las próximas horas. Una vez aprobada, se iniciarán los trámites regulatorios ante el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El plazo estimado desde la aprobación del Directorio hasta la inscripción en el Mercado de Valores es de entre 150 y 180 días.

Una experiencia reciente

No se trata de algo nuevo. Como antecedente, en diciembre de 2024 UTE concretó una emisión de deuda por US$ 27 millones destinada a financiar la construcción de su segundo parque solar fotovoltaico, de 25 MW, en el departamento de San José.

En esa oportunidad, la operación registró una fuerte demanda, que alcanzó los US$ 98,9 millones, con un total de 4.668 ofertas recibidas. La emisión estuvo dirigida a pequeños y medianos ahorristas, objetivo que se cumplió al asignarse el 100% de lo ofertado a 2.005 inversores que participaron con montos de entre US$ 1.000 y US$ 7.000, lo que representó el 43% de los suscriptores.

Esas obligaciones negociables se estructuraron a un plazo de cinco años, con una tasa fija creciente (5,125%; 5,25% y 5,375% anual) y pago semestral de intereses.