Lavado de activos: BCU registró un alza en reportes de operaciones sospechosas en 2025

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados ante el Banco Central totalizaron 1.080 en 2025 y registraron un crecimiento interanual de 12%, según informó el Banco Central (BCU).

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Entre los sujetos obligados, el año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero, que fueron 972, frente a los 880 de un año atrás. Es la cifra más alta al menos desde 2017, cuando el registro había sido de 398.

Por otro lado, hubo 108 reportes realizados por sujetos del sector no financiero —inmobiliarias, casinos, casas de remate, etcétera—, que están obligados por la normativa a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes. En este caso, habían sido 84 en 2024, de acuerdo con el registro de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Embed El histórico del sector no financiero muestra un pico de reportes en 2018, con 263, casi la misma cantidad que en el conjunto de los últimos tres años.