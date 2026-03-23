Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
lluvia moderada
Martes:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / MEMORIA ANUAL

Lavado de activos: BCU registró un alza en reportes de operaciones sospechosas en 2025

El total de reportes aumentó 12%, con amplio predominio del sector financiero

23 de marzo de 2026 10:53 hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por lavado de activos o financiamiento del terrorismo presentados ante el Banco Central totalizaron 1.080 en 2025 y registraron un crecimiento interanual de 12%, según informó el Banco Central (BCU).

Entre los sujetos obligados, el año pasado siguieron predominando los reportes del sector financiero, que fueron 972, frente a los 880 de un año atrás. Es la cifra más alta al menos desde 2017, cuando el registro había sido de 398.

Por otro lado, hubo 108 reportes realizados por sujetos del sector no financiero —inmobiliarias, casinos, casas de remate, etcétera—, que están obligados por la normativa a comunicar transacciones sospechosas realizadas por sus clientes. En este caso, habían sido 84 en 2024, de acuerdo con el registro de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Más noticias

Ancap y su negocio de cal para Brasil: pérdidas por ajustes y dudas a futuro

Cámara Inmobiliaria alerta sobre riesgos de intervención del Estado en precios de alquileres

Embed

El histórico del sector no financiero muestra un pico de reportes en 2018, con 263, casi la misma cantidad que en el conjunto de los últimos tres años.

La cantidad de operaciones sospechosas notificadas fue informada por la Superintendencia en su memoria anual de 2025, difundida el pasado viernes 20 de marzo.

Las más leídas

Reforma del transporte en horas decisivas: cuánto tiempo lleva actualmente ir desde Plaza Independencia a Tres Cruces y cuánto se ahorraría con el túnel

Países de la Celac coincidieron que el próximo líder de la ONU debe ser de la región; gobiernos cercanos a Trump se desmarcaron del rechazo al "bloqueo" a Cuba

Inumet emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" para este domingo

La presentación de Jorge Bava en Nacional: la charla con el Diente López, de quien espera "lo mejor", y el "sueño de todos" con la Copa Libertadores

Temas

Lavado de Activos Banco Central Reporte de operaciones sospechosas

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos